Polska - Francja w półfinale Eurobasketu: wynik i relacja na żywo

16:23



JAK SIĘ MASZ, POLSKA?



Poland rewrite history, as they knock out the defending Champions Slovenia and Luka Doncic in the EuroBasket 2022 Quarter-Finals.#EuroBasket x #BringTheNoisepic.twitter.com/5sI9J2CfXh — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 14, 2022