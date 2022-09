"Dawać to złoto, co?". Lewandowski i Kurek z wiadomością do koszykarzy

Media: Mateusz Ponitka na celowniku europejskiego giganta Mateusz Ponitka... czytaj dalej » Drużyna Igora Milicicia jest zdecydowanie największą rewelacją trwających mistrzostw Europy. Po bardzo solidnym występie w fazie grupowej Polacy niespodziewanie wyeliminowali Ukrainę, a następnie sensacyjnie wyrzucili z turnieju obrońców tytułu Słoweńców z genialnym Luką Doncziciem.

"Dawać to złoto, co?"

Koszykarska reprezentacja Polski znalazła się w najlepszej czwórce Starego Kontynentu po raz pierwszy od 1971 roku, co odbija się bardzo szerokim echem. Za Mateusza Ponitkę i spółkę kciuki ściska cały kraj, z największymi gwiazdami naszego sportu.

Przed piątkowym meczem o finał wiadomości do drużyny przesłali Robert Lewandowski i Bartosz Kurek.

"Wielkie słowa uznania za to, co robicie na tych mistrzostwach. Wspieram was, oglądam. Wierzę, że dacie radę, pokażecie to, co macie najlepszego, a przede wszystkim będziecie cieszyć się grą. Trzymam za was mocno kciuki, powodzenia i będę czekał na kolejny mecz" - przekazał w mediach społecznościowych napastnik Barcelony.



"W imieniu swoim i całej reprezentacji Polski siatkarzy mam wam do przekazania dwie wiadomości. Po pierwsze - jesteśmy z was mega dumni. To, co zrobiliście w ćwierćfinale było niesamowite, przeszliście już do historii. Cała Polska trzyma za was kciuki. A ta druga informacja - skoro już tam jesteście, to dawać to złoto, co?" - dodał Kurek, który ledwie kilka dni temu poprowadził kolegów do wicemistrzostwa świata.



