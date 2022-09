"To potężna moc Francuzów. Milicić musi coś wymyślić"

W ćwierćfinale turnieju koszykarzy Argentyna przegrała z Australią 59:97. Dla Luisa Scoli był to ostatni mecz w kadrze. 41-latek z trudem powstrzymywał łzy, kiedy to zszedł z parkietu na niecałą minutę przed końcem. Zobacz ten moment. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

ME w koszykówce 2022: terminarz i wyniki

Francuzi to wicemistrzowie igrzysk w Tokio, którzy w Berlinie w 1/8 finału po dogrywce pokonali Turków 87:86, a w ćwierćfinale, także po dodatkowych pięciu minutach, Włochów 93:85.

Liderami są atletyczny Rudy Gobert z Utah Jazz, jeden z najlepszych defensorów w lidze NBA, silny skrzydłowy Guerschon Yabusele z Realu Madryt, a także grający na obwodzie, ale wchodzący często pod kosz Evan Fournier, który też gra w NBA, w New York Knicks.

Królowie tablic

- Pod tablicami Francja jest zdecydowanie silniejsza niż Słowenia. Igor Milicić musi coś wymyślić na podkoszowych rywali, bo Gobert i Yabusele to potężna moc. Nie jesteśmy na straconej pozycji - pokazaliśmy, że zespołowa gra jest naszą siłą, mistrzostwa rządzą się swoimi prawami, a faworyci mają naprawdę ciężko - przyznał Kijewski.

Niewygodny rywal na drodze Polaków. Blisko 40 lat bez zwycięstwa z Francją W piątek polscy... czytaj dalej » - Dla mnie jest rzeczą niemożliwą, że Włosi ograli Serbów z Nikolą Jokiciem, MVP ligi NBA i superzawodnikiem. Potem koszykarze Italii byli o krok od pokonania Francuzów. To pokazuje, jaki ten turniej jest. My zapisaliśmy się już na kartach historii - obrońca tytułu z Luką Doncziciem został odesłany do domu. Czekam co będzie dalej - dodał.

"Bardzo mądry chłopak"

Kijewski chwali pracę głównego trenera naszej reprezentacji Igora Milicica, którego zna przeszło 20 lat. Chorwat, który w karierze zawodniczej występował na pozycji rozgrywającego, grał w Prokomie Treflu Sopot, gdy Kijewski prowadził ten zespół.



- Igorek to mój zawodnik. To zawsze był bardzo mądry chłopak. Było to widać już 20 lat temu - jako koszykarz miał celne spostrzeżenia na temat przebiegu meczu, dorzucał uwagi na temat skautingu, tego czy innego zawodnika rywali. To jest kwestia predyspozycji, czegoś wrodzonego, czego nie da się wytrenować - twierdzi Kijewski.

- Możesz być wybitnym graczem, ale to nie oznacza, że będziesz superszkoleniowcem i odwrotnie - przeciętni zawodnicy, jak np. Włoch Messina stają się wybitnymi trenerami. Ja widziałem w Igorze-zawodniku to "coś", co dawało nadzieje na to, że będzie bardzo dobrym trenerem - dodaje.

Źródło: Getty Images Igor Milicić

"Za to kocham ten sport"

Polacy wygrali sensacyjnie w 1/4 finału z obrońcami tytułu Słoweńcami 90:87 i po raz pierwszy od 1971 roku awansowali do półfinału ME. Zwycięstwo wyszarpali w niecodziennych okolicznościach.

- Nigdy nie brałem udziału w takim meczu ani jako zawodnik, ani jako trener. Taka jest współczesna koszykówka - niezwykle zmienna, ale zawsze tak było, że faworyci nie mogli być pewni swego. Za to kocham sport, a szczególnie moją dyscyplinę. Mieliśmy więcej farta, lepiej byliśmy dysponowani, ale kluczem było to, że nie poddaliśmy, gdy rywale doszli - powiedział Kijewski.



Mecz Polska - Francja w piątek o 17:15. Relacja na żywo w eurosport.pl.