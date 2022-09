Trener Polaków podsumował klęskę z Finlandią. Długa lista zarzutów

W ćwierćfinale turnieju koszykarzy Argentyna przegrała z Australią 59:97. Dla Luisa Scoli był to ostatni mecz w kadrze. 41-latek z trudem powstrzymywał łzy, kiedy to zszedł z parkietu na niecałą minutę przed końcem. Zobacz ten moment. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

- Do każdego meczu należy przystępować z energią. Z lepszą wyszła dzisiaj Finlandia. Zdobywała punkty z kontrataku, którego nie zatrzymaliśmy. Nie wytrzymaliśmy też presji przeciwnika. Graliśmy za wolno – wyliczał po spotkaniu przyczyny niepowodzenia szkoleniowiec polskiej kadry.

Sporym problemem już na początku meczu były dwa szybko złapane faule przez Aleksandra Balcerowskiego, który poprzedniego dnia odegrał jedną z kluczowych ról w triumfie nad Czechami. Inni wysocy również mieli kłopoty z upilnowaniem największej gwiazdy rywali, czyli Lauriego Markkanena występującego w lidze NBA.

- Nie mogę być zadowolony z gry przeciwko Markkanenowi. Jednym z założeń było, by nie dotykać ręki zawodnika przy jego rzucie, my od razu trzy razy popełniliśmy takie faule – podkreślił Milicić.

Koszykarze z Finlandii zagrali twardo w obronie, a po drugiej stronie parkietu z łatwością dochodzili do czystych pozycji dystansowych. W całym meczu trafili aż 17 z 38 rzutów za trzy. Tylko Sasu Salin zaliczył aż 6 celnych trójek, czyli tyle samo, co cała polska drużyna, choć on popisał się znacznie lepszą skutecznością. W efekcie wynik szybko wymknął się Biało-Czerwonym spod kontroli.

- Zespół miał szybko wracać do obrony, nie dać rozbiegać się Finom, a oni właśnie to robili. Powrót do defensywy i branie pod szczególną opiekę czołowych strzelców rywali, jak Salin, jest normalnością, a my tego nie robiliśmy. W trzeciej kwarcie mieliśmy zryw, zmniejszyliśmy straty, ale drugiej fali naszych zawodników nie udało się jeszcze bardziej zmniejszyć różnicy. W tej sytuacji potem nie chcieliśmy już ryzykować kontuzjami, dlatego czołowi gracze drużyny odpoczywali w końcówce – wyjaśnił trener Polaków.

Źródło: Newspix Igor Milicić

Kolejny mecz z Izraelem

- To jest turniej. Odrzucamy przeszłość, w poniedziałek czeka nas kolejny mecz. Trzeba naprawdę popracować, żeby mentalnie się odbudować. Na Izrael musimy wyjść z większą intensywnością. Dziś było o to trudno, nazajutrz po ciężkim meczu z Czechami, ale rywale byli w podobnej sytuacji – dodał szkoleniowiec.

Polacy zmierzą się z Izraelem 5 września o godz. 14. Potem pozostaną im jeszcze spotkania z Holandią i faworytem grupy D, czyli Serbią. Do kolejnej fazy awansują po cztery najlepsze ekipy z każdej z grup.