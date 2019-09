Polacy wciąż mają o co grać. Rywalem rewelacja mistrzostw

14:00

Liderem czeskiego zespołu jest Tomas Satoransky. To były kolega Marcina Gortata z drużyny NBA Washington Wizards, a obecnie zawodnik Chicago Bulls. Ten 27-letni rozgrywający jest mózgiem swojej reprezentacji. To od niego zaczyna się większość akcji, to on najczęściej asystuje, zazwyczaj rzuca blisko 20 punktów w meczu. Czech jest bardzo wszechstronny. W meczu z Australią był bliski uzyskania tzw. triple-double: miał 13 punktów, 13 asyst i dziewięć zbiórek. - On nie patrzy na statystyki, tylko na zwycięstwa. To czyni go wielkim zawodnikiem - ocenił swojego rozgrywającego trener Czechów Ronen Ginzburg.