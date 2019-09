Polscy koszykarze poznali kolejnego rywala. Ostatnio z nim przegrywali

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

WSZYSTKO O MISTRZOSTWACH ŚWIATA KOSZYKARZY 2019

W środę poznaliśmy wszystkie pary półfinałowe, a także zespoły, które będą rywalizowały o miejsca 5-8. W każdym z meczów zapowiadają się spore emocje.

O wejście do finału w piątek zagrają Hiszpania z Australią oraz Argentyna z Francją. Biało-Czerwoni będą walczyć o piątą lokatę w turnieju. W czwartek czeka ich konfrontacja z Czechami. Może się tak zdarzyć, że w kolejnym spotkaniu o miejsce piąte bądź siódme nasi koszykarze zmierzą się z Amerykanami. Stany Zjednoczone, które w ćwierćfinale sensacyjnie przegrały z Francją 79:89, w czwartek o godz. 13.00 zagrają z Serbią.

Źródło: Getty Images Mecz Czechów z Australijczykami był zacięty

Znają się doskonale

Niespodziewana porażka Amerykanów. To zła wiadomość dla Polski Zaskakujące... czytaj dalej » Polacy swoich kolejnych przeciwników Czechów znają doskonale. Przed mistrzostwami świata grali bowiem z nimi w dwóch sparingach. Raczej miło ich nie wspominają. W Pradze Biało-Czerwoni ulegli 76:81, a w Hamburgu 86:96. Te wyniki pokazują jednak, że nasi południowi sąsiedzi są w zasięgu ekipy trenera Mike'a Taylora.

Czesi debiutują na mundialu i mogą być zadowoleni ze swojego startu. W drodze do ćwierćfinału ograli m.in. mocne zespoły Turcji (91:76) oraz Brazylii (93:71). Te mecze pokazały, że z Czechami trzeba się liczyć.

Liderem zespołu jest Tomas Satoransky. To były kolega Marcina Gortata z drużyny NBA Washington Wizards, a obecnie zawodnik Phoenix Suns. Ten 27-letni rozgrywający jest mózgiem drużyny narodowej. To od niego zaczyna się większość akcji, to on najczęściej asystuje kolegom, zazwyczaj rzuca blisko 20 punktów w meczu. Czech jest bardzo wszechstronny. W meczu z Australią był bliski uzyskania tzw. triple-double: miał 13 punktów, 13 asyst i dziewięć zbiórek.

- On nie patrzy na statystyki, tylko na zwycięstwa. To czyni go wielkim zawodnikiem - ocenił swojego rozgrywającego trener Czechów Ronen Ginzburg.

Źródło: Getty Images Tomas Satoransky jest liderem Czechów

Obok Satoransky'ego wyróżniający się zawodnicy to Jaromir Bohacik, Patrick Auda, Vojtech Hruban i Ondrej Balvin. Wszyscy oni grają zespołową koszykówkę, opartą na twardej defensywie i dzieleniem się piłką w ataku. Polacy na pewno będą musieli zagrać bardzo dobre spotkanie, by ich pokonać. Na korzyść polskich zawodników przemawia fakt, że przed kolejnym trudnym meczem mieli dzień przerwy i mogli zregenerować siły.

W środę okazało się, że Biało-Czerwoni w Chinach rywalizować będą już tylko o miejsce, a nie o przepustkę olimpijską. Wywalczyli ją już bowiem dwaj przedstawiciele Europy, którzy awansowali do półfinału MŚ - Hiszpania i Francja.

Wyniki ćwierćfinałów:

środa

Australia (11. miejsce w rankingu FIBA) - Czechy (24) 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22)

Najwięcej punktów: dla Australii - Patty Mills 24, Chris Goliding 14, Andrew Bogut 10; dla Czech: Patrik Auda 21, Tomas Satoransky 13, Pavel Pumprla 10.

Francja (3) - USA (1) 89:79 (18:18, 27:21, 18:27, 26:13)

Najwięcej punktów: dla Francji - Evan Fournier 22, Rudy Gobert 21, Nando de Colo 18, Frank Ntilikina 11, dla USA: Donovan Mitchell - 29, Marcus Smart 11, Kemba Walker 10.

wtorek

Argentyna (5) - Serbia (4) 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20)

Najwięcej punktów: dla Argentyny - Luis Scola 20, Facundo Campazzo 18, Patricio Garino 15, Gabriel Deck 13; dla Serbii - Bogdan Bogdanović 21, Nemanja Bjelica 18, Nikola Jokić 16, Vladimir Lucić 12.



Polska (25) - Hiszpania (2) 78:90 (18:22, 23:24, 17:21, 20:23)

Najwięcej punktów: Polski - A.J. Slaughter 19, Adam Waczyński 15, Michał Sokołowski 11, Damian Kulig 10; dla Hiszpanii - Ricky Rubio 19, Willy Hernangomez 18, Rudy Fernandez 16, Juancho Hernanhomez 14.



Program turnieju:

czwartek, mecze o miejsca 5-8:

Dongguan

Serbia - USA (godz. 13 polskiego czasu)

Szanghaj

Polska - Czechy (godz. 15 polskiego czasu)

piątek, półfinały:

Pekin

Argentyna - Francja (godz. 14 polskiego czasu)

Hiszpania - Australia (godz. 10 polskiego czasu)

sobota

Pekin

mecz o 5. miejsce (godz. 14 polskiego czasu)

mecz o 7. miejsce (godz. 10 polskiego czasu)

niedziela

Pekin

mecz o 3. miejsce (godz. 10 polskiego czasu)

finał (godz. 14 polskiego czasu)