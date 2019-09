Polacy awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata. Pomogła Argentyna

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

Argentyna - Wenezuela - tak relacjonowaliśmy mecz w eurosport.pl

W piątek przed południem polscy koszykarze pokonali w Foshanie Rosję 79:74 w meczu grupy I drugiej fazy mistrzostw świata. We wcześniejszej fazie turnieju triumfowali z Wenezuelą 80:69, Chinami (po dogrywce) i Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Teraz o zwycięstwo w grupie

Polscy mistrzowie opanowania. Kosmiczna statystyka meczu z Rosją Polscy koszykarze... czytaj dalej » Po meczu Polaków do rywalizacji w grupie I przystąpili Argentyńczycy i Wenezuelczycy. Już wcześniej było wiadomo, że jeśli Albicelestes wygrają, to awansują do ćwierćfinału MŚ z kompletem punktów, a dodatkowo... da to też awans podopiecznym trenera Mike'a Taylora.

Tak też się stało. Faworyzowana Argentyna od początku meczu była zdecydowanie lepsza i wygrała zasłużenie 87:67. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli Gabriel Deck - 25 i 39-letni weteran, występujący piąty raz w mistrzostwach świata Luis Scola - 15. Facundo Campazzo dodał 12 pkt i dziewięć asyst.



Niedzielny mecz Polaków z Argentyną będzie walką o to, która z tych ekip zajmie pierwsze miejsce w grupie. W kolejnej fazie mistrzostw Biało-Czerwoni mogą zmierzyć się z Serbią lub Hiszpanią, które dziś zapewniły sobie awans do ćwierćfinałów z grupy J.

Biało-Czerwoni grają w MŚ drugi raz w historii. Ostatni raz byli na mundialu w 1967 roku i zajęli piąte miejsce.