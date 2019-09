Polscy koszykarze zawiedli. "Nie ma dla nas wytłumaczenia, musimy grać lepiej"

Wysoka porażka bez większego znaczenia. Polacy dostali lekcję koszykówki Koszykówkę na... czytaj dalej » POLSKA - ARGENTYNA. RELACJA

Argentyna odniosła piąte z rzędu zwycięstwo na tych mistrzostwach, w niedzielę nie pozostawiła wątpliwości, która z drużyn była lepsza. Biało-Czerwoni próbowali nawiązać walkę z 14-krotnym uczestnikiem mistrzostw świata, ale rywal był poza zasięgiem podopiecznych trenera Taylora w każdym elemencie gry.

Polacy bez szans

Przewaga pod koszem Argentyńczyków i ich znakomite dogrania do wysokich zawodników dawały im łatwe punkty. Polacy prowadzili w tym spotkaniu tylko raz - 5:4 po rzucie za trzy punkty Mateusza Ponitki w drugiej minucie. U Argentyńczyków zaczął szaleć Marcos Delia, który zdobywał punkt za punktem (w sumie 12). Najwięcej krwi naszym koszykarzom napsuł również Luis Scola (21), mistrz olimpijski z 2004 roku, dla którego mundial w Chinach to piąte mistrzostwa w karierze.



Widząc, co się święci, trener Taylor już w połowie pierwszej kwarty dał odpocząć swoim asom. Wprowadził na parkiet aż pięciu zmienników, ale i oni nie mieli sił, determinacji i umiejętności, by zatrzymać rozpędzoną Argentynę.

"Argentyna nas ograła"

Polacy przegrali 65:91.



- Dziś Argentyna, niezwykle silny zespół, naprawdę nas ograła. Jej presja w obronie zatrzymała nasze akcje, pozbawiła nas odwagi w ataku. Zaczęliśmy się wahać, traciliśmy piłki, nie oddawaliśmy rzutów, jakie chcieliśmy. Powinniśmy być bardziej agresywni - podsumował selekcjoner Biało-Czerwonych.



- Nie ma dla nas wytłumaczenia, musimy grać lepiej. Na początku trzeciej kwarty postawiliśmy się rywalowi, zmniejszyliśmy straty do jednocyfrowej różnicy, ale wtedy piłka po wejściach Ponitki wykręcała się z kosza. Musimy wnieść poprawki do naszej gry i być gotowymi w ćwierćfinale - dodał Taylor.

Za dużo strat

Usprawiedliwień nie szukał rozgrywający Polaków A.J. Slaughter. - Pierwsza połowa pokazała siłę zespołu Argentyny. My popełnialiśmy za dużo strat. W konsekwencji mecz potoczył się tak do końca. Myślę, że na pewno zagramy lepiej w ćwierćfinale. Czy podświadomie odpuściliśmy to spotkanie? Nie, staraliśmy się, ale oni zagrali najlepszy basket. My będziemy gotowi na wtorek - zapewnił.



Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w tych mistrzostwach i zajęli drugie miejsce w grupie I. W ćwierćfinale zagrają z Hiszpanią, która niedzielnym zwycięstwem z Serbią 81:69 zapewniła sobie pierwszą lokatę w grupie J.