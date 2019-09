Mistrzostwa świata w koszykówce. Mecz Polski z Argentyną będzie miał swoją wagę, choć awans już jest

Polska ograła Rosję i awansowała do ćwierćfinału MŚ

Selekcjoner reprezentacji Polski koszykarzy to znakomity motywator. Przed poniedziałkowym spotkaniem z Chinami Mike Taylor wspaniale przemawiał do zawodników.

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

W piątek polscy koszykarze pokonali w Foshanie Rosję 79:74. We wcześniejszej fazie mistrzostw świata triumfowali w grupie A z Wenezuelą 80:69, Chinami 79:76 (po dogrywce) i Wybrzeżem Kości Słoniowej 80:63. Wyniki tych spotkań także są brane pod uwagę w drugiej rundzie turnieju i wliczane do tabeli grupy I.

Kiedy mecz Polska - Argentyna?

Polacy awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata. Pomogła Argentyna Wielki sukces... czytaj dalej » Podobnie jak Polska, w chińskim mundialu niepokonana jest także Argentyna. Albicelestes wygrali w swojej grupie B kolejno z: Koreą Południową 95:69, Nigerią 94:81 i Rosją 69:61. W piątek bardzo pewnie rozprawili się z Wenezuelą 87:67.

Stawką niedzielnego meczu Polska - Argentyna będzie pierwsze miejsce w grupie I. Początek spotkania zaplanowano na godz. 14 czasu polskiego.

Wielkie sukcesy

Znając zespół trenera Mike'a Taylora można być pewnym, że mimo pewnego awansu i tym razem nie podda się wyżej notowanemu rywalowi. Argentyna obecnie zajmuje piąte miejsce w rankingu FIVB, a Polska jest sklasyfikowana 20 lokat niżej.

Alibicelestes to uznana marka, która na swoją wysoką pozycję pracuję od dawna. Największym sukcesem zawodników z Ameryki Południowej było mistrzostwo olimpijskie z 2004 roku, które osiągnęli uprzednio ogrywając gwiazdy NBA ze Stanów Zjednoczonych 89:81. To była wielka sensacja. Na kolejnych igrzyskach Argentyna była kolejno trzecia, czwarta i ósma. Na mistrzostwach świata szło jej nieco gorzej. W 2002 roku Albicelestes sięgnęli po srebro, a następne turnieje to miejsca nr 4, 5 i 11.

Źródło: Getty Images Scola ciągle jest groźny

Scola jak wino

Krew, pot i szwy. Twardziel Mateusz Ponitka Po pełnym emocji... czytaj dalej » Największą gwiazdą zespołu jest Luis Scola. 39-letni środkowy w przeszłości reprezentował m.in. pięć zespołów NBA. Przyczynił się też do wszystkich sukcesów kadry narodowej. Obecny mundial jest jego piątym w karierze, co jest rekordem.

Mimo upływu lat Scola nadal straszy rywali. Na mundialu w Chinach rzuca średnio 16,5 punktu i ma 8,3 zbiórki. Drugim najważniejszym graczem zespołu jest Facundo Campazzo. Rozgrywający Realu Madryt to motor napędowym drużyny. Jego statystyki z MŚ to 14,5 punktu, 7,5 asyst, 3,5 zbiórki oraz 1,8 przechwytu na mecz. Ważni zawodnicy to także Patricio Garino, Nicolas Laprovittola, Marcos Della, Gabriel Deck czy Luca Vildoza.

Hiszpania czy Serbia?

Dwie najlepsze ekipy grupy I w ćwierćfinale zmierzą się z czołowymi zespołami grupy J. Te drużyny też już są znane. W kolejnej fazie mistrzostw Biało-Czerwoni zagrają z Serbią lub Hiszpanią. Mecz między tymi doskonałymi zespołami skończy się około 30 minut po spotkaniu Polski z Argentyną. Dopiero wtedy dowiemy się, z którą drużyną zmierzą się Biało-Czerwoni.

Na razie pewne jest tylko to, że Polacy rozegrają swój mecz ćwierćfinałowy we wtorek.