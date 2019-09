Polacy głodni kolejnych zwycięstw na mistrzostwach świata. "Apetyt rośnie w miarę jedzenia"

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

Selekcjoner reprezentacji Polski koszykarzy to znakomity motywator. Przed poniedziałkowym spotkaniem z Chinami Mike Taylor wspaniale przemawiał do zawodników.

Argentyńczycy i Polacy nie doznali jeszcze żadnej porażki na koszykarskim mundialu. W drugiej rundzie rozgrywek podopieczni trenera Mike'a Taylora pokonali już wyżej notowaną Rosję.

- To wspaniałe uczucie, ale nie chcemy na tym poprzestać - zapowiadał po ostatnim zwycięstwie doświadczony rozgrywający Łukasz Koszarek.

Siła składu Argentyńczyków opiera się głównie na graczach występujących na co dzień w hiszpańskiej lidze ACB, uznawanej za najlepszą w Europie. Wśród nich na chińskim turnieju wyróżnia się przede wszystkim rozgrywający Realu Madryt Facundo Campazzo. 28-letni zawodnik w czterech dotychczasowych meczach notował na mistrzostwach średnio 14,5 punktu, 7,5 asysty, a także trafiał 2,5 trójki na mecz przy znakomitej skuteczności 45,5%.

Obok niego liderem naszych najbliższych rywali jest doświadczony podkoszowy Luis Scola. 39-latek reprezentujący w przeszłości barwy pięciu klubów NBA, obecnie jest zawodnikiem chińskiego zespołu Shanghai Sharks. Mimo zaawansowanego wieku jest liderem Argentyńczyków w liczbie zdobywanych punktów (średnio 16,5) oraz zbiórek (8,3).

Z punktu widzenia Polaków kluczową rolę w niedzielę może również odegrać Patricio Garino. Zawodnik mogący grać na pozycjach rzucającego obrońcy i niskiego skrzydłowego to znakomity obrońca, który może napsuć sporo krwi liderom naszej kadry - Mateuszowi Ponitce i Adamowi Waczyńskiemu.

W poprzednich meczach mistrzostw przewyższali Polaków w większości statystyk. Zdobywali więcej punktów po przechwytach, szybkich kontrach czy zbiórkach na atakowanej tablicy. Lepiej punktowali także rezerwowi Albicelestes. Główną siłą rywali Biało-Czerwonych jest jednak gra zespołowa.

"Apetyt rośnie w miarę jedzenia"

Zawodnicy prowadzeni przez trenera Mike'a Taylora nie obawiają się jednak wyżej notowanych rywali. W Chinach niejednokrotnie udowodnili już, że stać ich na więcej niż prognozowano.

- Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jesteśmy skoncentrowani, chcemy powalczyć z Argentyną - mówił po zwycięstwie z Rosją Ponitka.

- Na pewno czeka nas duże wyzwanie, możliwe że jedno z większych tutaj w Chinach, ale nie poddajemy się i wierzymy w swoje umiejętności. Mecz z Rosją dodał nam jeszcze pewności siebie. Rywale nie mają obecnie zawodnika grającego w NBA, ale ich doświadczenie i umiejętności są duże. Trzeba być skoncentrowanym od początku do samego końca i nie przespać pierwszej połowy jak przeciwko Rosji - dodał skrzydłowy Zenita Sankt Petersburg.

Trudna przeprawa w ćwierćfinale

W niedzielę rozstrzygną się losy nie tylko pierwszego miejsca w grupie I, ale również w sąsiedniej grupie J, która wyłoni rywali Polaków w 1/4 finału mistrzostw świata. O zwycięstwo powalczą w niej w bezpośredniej potyczce Hiszpania oraz Serbia. Spotkanie tych drużyn rozpocznie się pół godziny po pierwszym gwizdku w meczu Polska - Argentyna. Aktualnie obie ekipy legitymują się takim samym dorobkiem punktowym. Zwycięzcy grup zmierzą się z zespołami, które zajmą drugie miejsca w sąsiedniej grupie. Za faworytów uchodzą Serbowie, wymieniani obok Amerykanów jako główni kandydaci do wywalczenia złotych medali.

- Nie kalkulujemy, czy lepiej zagrać z Hiszpanią, czy Serbią. Chcemy zagrać jak najlepszy mecz z Argentyną - stwierdził Łukasz Koszarek.

- Na pewno będzie dużo walki, dużo bicia się o piłkę, agresywnych zagrań w obronie po naszej stronie. Zrobimy wszystko, aby utrudnić grę rywalom - zapowiadał przed niedzielną konfrontacją doświadczony środkowy Adam Hrycaniuk.

- Oczywiście z pokorą podchodzimy do następnych spotkań, bo wszystkie te drużyny to wyższa półka niż reprezentacja Polski. Nie jesteśmy jednak tutaj przypadkiem i będziemy chcieli to udowodnić - dodał Aaron Cel.

Gdzie i o której mecz Polska - Argentyna?

Mecz Polska - Argentyna w Fushan. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14. Relacja na żywo w Eurosport.pl.