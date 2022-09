"Jesteśmy w stanie ich spakować i wysłać na wakacje". Gortat przed półfinałem Eurobasketu

W środę w Berlinie Polacy sprawili ogromną sensację. Poza przestojem w trzeciej kwarcie zagrali genialny mecz i w pełni zasłużenie ograli ustępujących mistrzów Europy Słoweńców z wielkim Luką Doncziciem w składzie.

- To jest coś niesamowitego. Tylko jeden procent ludzi siedzących w środowisku koszykarskim zdaje sobie sprawę, gdzie była reprezentacja Polski jeszcze rok temu, jakie mecze potrafiła przegrywać. To sprawia, że ten awans do półfinału Eurobasketu jeszcze lepiej smakuje. Chłopaki bardzo mocno na niego zapracowali. Żaden z nas ekspertów, ludzi koszykówki nie przewidział, że reprezentacja może taki rezultat wykręcić. Zaskoczyli nas wszystkich. Wszyscy, ze mną na czele, musimy posypać głowę popiołem i powiedzieć, że chłopaki zamknęli wszystkim usta i zrobili fantastyczny wynik - stwierdził Gortat.

Wielka mobilizacja w przerwie, eksplozja radości na koniec. Kulisy meczu ze Słowenią Ten wieczór... czytaj dalej » Były koszykarz zwrócił uwagę, że w okresie, kiedy Iga Świątek dominuje na światowych kortach, Robert Lewandowski strzela gola za golem, siatkarze otarli się o trzecie mistrzostwo świata, a Bartosz Zmarzlik pędzi po tytuł na żużlu, koszykarzom było trudno się przebić, a jednak się udało. - Czapki z głów. Wielka w tym rola dwóch liderów - A.J.'a Slaughtera i Mateusza Ponitki. Wielka w tym rola trenera Igora Milicicia, który poukładał zespół - podkreślił.

"Słoweńcy zlekceważyli Polaków"

W jego ocenie, Słoweńcy zlekceważyli Polaków. Zabrakło im też dobrej postawy liderów, w tym Donczicia, który wyraźnie zmagał się z kontuzją i zwyczajnie nie był sobą.

Cieszył się, że Biało-Czerwoni osiągnęli tak gigantyczny sukces, mimo że w ich składzie próżno szukać światowych gwiazd. Liczy się kolektyw, a wygrywa drużyna. - Europejska koszykówka a NBA to są dwie różne rzeczy. Drużyny wielkich gwiazd i liderów odpadają. Nasza drużyna nie ma nie tylko zawodnika w NBA, ale nawet w Eurolidze. Aczkolwiek uważam, że po tym turnieju to kwestia czasu, kiedy Ponitka zostanie zawodnikiem euroligowym. To sprawiło, że rywale nas zlekceważyli, spojrzeli na wyniki z ostatniego roku, na to, gdzie grają nasi zawodnicy. Nie da się ukryć, że porażka Słowenii jest czymś ogromnym. Nasi chłopcy mają swoje pięć minut. Zabiorą te wspomnienia aż do grobu - powiedział.

Gortat pod wielkim wrażeniem Ponitki

I właśnie występ Ponitki zrobił na Gortacie największe wrażenie. Inaczej być nie mogło, bo kapitan Polaków osiągnął tzw. triple-double, notując 26 punktów, 16 zbiórek, 10 asyst i trzy przechwyty. Wcześniej takim osiągnięciem w całej historii Eurobasketu mogło pochwalić się tylko dwóch zawodników.

Był atakowany za grę w Rosji, teraz jest bohaterem. Kim jest Mateusz Ponitka? Mateusz Ponitka... czytaj dalej » - Zdobyć triple-double i to jeszcze w takich rozmiarach to coś niesamowitego. To powinno go przybliżyć do podpisania kontraktu w drużynie euroligowej i kto wie, może dostanie szansę gry w NBA, ale do tego myślę, że jeszcze trochę drogi jest. Jakby prezentował taką formę jak na Eurobaskecie, to jako zawodnik wchodzący z ławki na pewno by sobie w NBA poradził poradził. Zawodnicy nie podpisują kontraktów w NBA po jednym dobrym meczu. Jakby potwierdził tę dyspozycję w Eurolidze, to stałby się zawodnikiem na NBA, bezdyskusyjnie - podkreślił pełen podziwu.

Polacy już teraz napisali historię. Awansowali do pierwszego półfinału mistrzostw Europy od 1971 roku. Ale zdaniem Gortata wcale nie musieli powiedzieć jeszcze ostatniego słowa.

"Są w stanie wysłać Francuzów na wakacje"

- Francja jest naszpikowana gwiazdami, mają ogromny potencjał. Ale szczerze mówiąc, jak jesteśmy w stanie wysłać na wakacje Słowenię z Luką Doncziciem, to ich też. Chłopaki nie mogą myśleć, kto tam wychodzi. Niech Francuzi o tym myślą. Niech Polacy wyjdą i robią swoje. Nie mają już nic do stracenia, mogą zrobić tylko jeszcze lepszy wynik. Jeśli każdy zagra tak jak ze Słowenią, to nie będziemy martwić się o zwycięstwo - zapewnił.

Mecz Polska - Francja w półfinale Eurobasketu w piątek o godzinie 17.15. Wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.