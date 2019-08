Słaba obrona, jedynie kilka zrywów. Polacy muszą się poprawić

Polacy niedługo wyjadą do Chin

15.08 | Przygotowująca się do mistrzostw świata kadra koszykarzy odbyła w środę w Warszawie jedyny w kraju trening przed wyjazdem na turniej towarzyski do Hamburga (16-18 sierpnia).

Kadra na ostatniej prostej przed mundialem. "To nie jest jakiś Mount Everest" Przygotowująca... czytaj dalej » 10 sierpnia podopieczni Mike'a Taylora spotkali się z Czechami w Pradze. Ulegli po całkiem niezłej walce 76:81. Teraz było zdecydowanie gorzej. Jeden z ostatnich meczów przed rozpoczynającymi się za dwa tygodnie mistrzostwami świata w Chinach nie był dla Polaków udany.

Dobre momenty to za mało

Przede wszystkim od początku dało się zauważyć, że Biało-Czerwoni słabo prezentują się w obronie. Rywale z występującym od trzech sezonów w NBA Tomasem Satoransky'm na czele spokojnie to wykorzystywali.

Nasza drużyna po raz pierwszy podczas tych przygotowań zagrała z AJ Slaughterem w składzie. Naturalizowany Amerykanin daleki jest jednak od dobrej dyspozycji. Trener Taylor świetnie zdaje sobie sprawę, że obecność 32-letniego rozgrywającego w drużynie jest niezbędna. Łukasz Koszarek nie jest już w stanie dać tego zespołowi co kilka lat temu, a młody Łukasz Kolenda cały czas się uczy.

Po pierwszej połowie Polacy przegrywali 41:54. Nie do zatrzymania był Vojtech Hruban, którzy rzucił przed przerwą 20 punktów. Po zmianie stron ludzie trenera Taylora zaprezentowali się lepiej, choć cały czas szwankowała gra obwodowych. Najbardziej obiecująco wyglądała ostatnia kwarta. Kolenda grał bez kompleksów. 20-latek wprawdzie sporo akcji zepsuł, ale miał także bardzo dobre momenty. W końcówce Biało-Czerwoni zniwelowali straty, które w wynosiły już prawie 20 punktów. Końcówka należała jednak do Czechów.

Zabrakło czasu

- Na początku brakowało nam agresji i przez to potem musieliśmy odrabiać duży dystans. Kiedy zaczęliśmy lepiej grać w obronie, to od razu lepiej to wyglądało. Zabrakło nam czasu na dogonienie przeciwników - powiedział Slaughter.

W sobotę spotkanie z Węgrami, a w niedzielę z gospodarzami imprezy Niemcami.

Czechy - Polska 96:86 (28:22, 26:19, 22:20, 20:25)

Czechy: Hruban 26, Auda 14, Balvin 13, Satoransky 12, Bohacik 7, Schilb 6, Vyoral 5, Peterka 5, Pumprla 4, Sirina 2, Kriz 2, Krejci 0

Polska: Sokołowski 22, Ponitka 14, Gruszecki 11, Waczyński 10, Slaughter 8, Kulig 6, Kolenda 4, Hrycaniuk 4, Balcerowski 3, Cel 2, Olejniczak 2, Koszarek 0.