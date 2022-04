Ekspresowy popis Curry'ego. Warriors i 76ers bliżej awansu

- Kluczowa była wytrzymałość i wytrwałość. Potrzebna nam też była wiara we własne siły. Byliśmy w stanie skoncentrować się na tyle, by odmienić losy spotkania - powiedział lider Golden State Warriors Stephen Curry. Mistrzowie NBA z sezonu 2017 pokonali w finale Konferencji Zachodniej Houston Rockets 4:3 i o puchar zmierzą się z Cleveland Cavaliers.

W trzecim poniedziałkowym spotkaniu pierwszej rundy play-off Dallas Mavericks zwyciężyli na własnym parkiecie Utah Jazz 110:104 i wyrównali stan rywalizacji na 1-1.

Błyskawiczny popis Curry'ego

W hali Chase Center w San Francisco w obecności kompletu 18 064 widzów zespół Wojowników do zwycięstwa poprowadził Curry. Czołowy strzelec ligi, który wrócił do gry dwa dni wcześniej w pierwszym meczu play-off po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją stopy, ponownie rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Przebywał na parkiecie niespełna 23 minuty i zdobył 34 punkty (7/7 za dwa, 5/10 za trzy punkty, 5/7 z wolnych).



Zwycięski rzut równo z końcową syreną. Wielkie emocje na początku play off NBA Para Boston... czytaj dalej » W historii NBA żaden zawodnik nie zdobył więcej niż 30 punktów, przebywając na parkiecie 23 minuty.



- Nie zdziwiło mnie to, ponieważ prowadząc Stepha, oglądam to od dawna. Nigdy tak naprawdę nie jesteś zaskoczony, kiedy on ma taki wybuch. Wspaniale jest to zobaczyć - skomentował trener Golden State Steve Kerr.



Lidera gospodarzy mocno wsparli Jordan Poole - 29 pkt. i osiem asyst oraz Klay Thompson - 21.



W zespole gości wyróżnił się serbski środkowy Nikola Jokić - 26 pkt. i 11 zb., który jednak nie grał w ostatnich siedmiu minutach meczu, gdyż po drugim faulu technicznym został usunięty z boiska.



Obydwa spotkania z Nuggets zespół z Kalifornii wygrał średnią różnicą 18 pkt.

Jubileusz trenera 76ers

W Filadelfii Kameruńczyk Joel Embiid zdobył dla gospodarzy 31 pkt. i 11 zb., Tyrese Maxey dodał 23, dziewięć zbiórek i osiem asyst, Tobias Harris - 20 i 10 zb., a James Harden - 14 pkt. Dla trenera Szóstek Doca Riversa było to 100. zwycięstwo w karierze w fazie play-off.



Polak blisko NBA, eksperci wróżą mu sukces Od czasu gdy w... czytaj dalej » Liderami jedynej w lidze ekipy z Kanady byli Brytyjczyk OG Anunoby - 26 pkt., Fred VanVleet i Kameruńczyk Pascal Siakam - po 20. Ten drugi miał także 10 zbiórek.



Bohaterem meczu w Dallas był Jalen Brunson, który pod nieobecność kontuzjowanego Słoweńca Luki Donczicza uzyskał dla gospodarzy 41 punktów (9/15 za dwa, 6/10 za trzy, 5/7 z wolnych). Wspierał go wchodzący z ławki Niemiec Maxi Kleber, który zdobył 25 pkt., trafiając osiem z 11 rzutów z dystansu. W całym spotkaniu gospodarze umieścili w koszu 22 z 47 takich prób.



Najlepszymi strzelcami Jazzmanów byli Donovan Mitchell - 34, Chorwat Bojan Bogdanović - 25 i Jordan Clarkson - 21.



Na wszystkich etapach play-off ligi NBA rywalizacja toczy się do czterech wygranych spotkań. Mecze numer trzy i cztery odbędą się teraz w halach drużyn grających w dwóch pierwszych na wyjeździe.

Marcus Smart najlepszym obrońcą roku

W poniedziałek Marcus Smart z Boston Celtics został wybrany obrońcą roku w lidze NBA. 28-letni koszykarz jest pierwszym rozgrywającym wyróżnionym tą nagrodą od czasu Gary'ego Paytona ze Seattle SuperSonics w 1996 roku.

Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 112:97

Dallas Mavericks - Utah Jazz 110:104

Golden State Warriors - Denver Nuggets 126:106