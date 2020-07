"Bądź lepszy każdego dnia". Wyjątkowy mural w hołdzie Bryantowi

Rozmowa z Novakiem Djokoviciem po awansie do półfinału AO zaczęła się od wspomnienia przyjaciela serbskiego tenisisty, Kobe Bryanta, który zginął w katastrofie helikoptera.

To będzie wyjątkowo smuty dzień dla światowej koszykówki i samego Los Angeles. 24 lutego kibice pożegnają w hali Staples Center tragicznie zmarłego Kobe'ego Bryanta. - To będzie naprawdę ogromne wydarzenie - przyznał Marcin Gortat, z którym rozmawiał Marcin Wrona, korespondent "Faktów TVN" w USA.

Za nami weekend gwiazd w najlepszej koszykarskiej lidze świata, czyli NBA. Jak co roku były emocjonujące konkursy wsadów i rzutów za trzy punkty i kulminacja, czyli niedzielny mecz gwiazd, w czasie którego oddano hołd Kobe'emu Bryantowi i jego córce, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Malowidło w swoich mediach społecznościowych udostępnił jeden z graczy Orłów Alshon Jeffrey. Są na nim dwa wizerunki Bryanta - jeden w koszulce Los Angeles Lakers, dla których grał przez całą karierę, i drugi w stroju Eagles, w którym pozował podczas wizyty w Lower Merion (Filadelfia).

Wielki fan Eagles

Na muralu wypisano też 10 zasad, którymi się kierował. Są to między innymi hasła: "Bądź lepszy każdego dnia", "Ucz się na zwycięstwach i porażkach", "Bądź ambitny".



The Eagles added a Kobe Bryant memorial to their practice facilityhttps://t.co/IAVbdNaQSdpic.twitter.com/EhWFUUx5P6 — Brandon Lee Gowton (@BrandonGowton) July 27, 2020





Miejsce muralu nie jest przypadkowe. Bryant urodził się bowiem w Filadelfii i dorastał jako wielki fan Eagles.

Jeden z najlepszych koszykarzy w zginął w styczniowej katastrofie śmigłowca w Kalifornii. Miał 41 lat. Wraz z nim śmierć poniosła jego córka Gianna i siedmiu pozostałych uczestników lotu.