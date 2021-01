Nie żyje członek Galerii Sław NBA. Wybitny koszykarz i trener

"Był wspaniałym mężem, ojcem, dziadkiem, zawodnikiem, trenerem, przyjacielem i człowiekiem wiary" - napisał przyjaciel Westphala, dziennikarz Mike Lupica.



Westphal grał w lidze NBA w latach 1972-1984. W 1974 roku zdobył jedyny tytuł mistrzowski ze swoim pierwszym klubem - Boston Celtics. Reprezentował także barwy Phoenix Suns, Seattle SuperSonics i New York Knicks. Był cenionym obrońcą. Pięć razy z rzędu wystąpił w Meczu Gwiazd NBA (1977-1981).

Legenda "Słońc"

Jako trener największe sukcesy odnosił z Phoenix Suns (1992-1995). W sezonie zasadniczym 1992/93 jego podopieczni wygrali 62 mecze i ponieśli 20 porażek, co do dziś jest rekordem klubowym, a w play off dotarli aż do finału, w którym ulegli naszpikowanym gwiazdami na czele z Michaelem Jordanem Chicago Bulls.

W drużynie "Słońc" grali wtedy Charles Barkley, Kevin Johnson, Dan Majerle, Danny Ainge oraz debiutujący Richard Dumas i Oliver Miller. Dwaj ostatni występowali potem w polskiej ekstraklasie w zespole z Pruszkowa.

Westphal prowadził również Seattle SuperSonics (1998-2000) i Sacramento Kings (2009-2012).