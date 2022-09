Wielomilionowa kara za obrażanie pracowników. "Przepraszam, spowodowałem ból"

Zobacz, co powiedział legendarny zawodnik Warriors Klay Thompson po powrotcie do gry po 941 dniach.

Durant podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości Gwiazdor... czytaj dalej » Według śledczych pracujących dla NBA zachowanie Sarvera "naruszało powszechne standardy w miejscu pracy".

Na 60-latka, który jest również właścicielem żeńskiego zespołu Phoenix Mercury, nałożono grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów.

To nie wszystko. Został również zawieszony na rok, co oznacza, że nie będzie miał wstępu do żadnego obiektu NBA i WNBA, w tym obiektów treningowych bądź biur. Nie może także uczestniczyć w żadnych wydarzeniach związanych z ligą bądź należącymi do niego klubami.

W tej sprawie przesłuchano 320 osób.

"Chciałbym przeprosić za swoje słowa i zachowanie, które mogło urazić pracowników. Biorę za to pełną odpowiedzialność. Przepraszam, że spowodowałem ból" - odniósł się do werdyktu władz ligi Sarver.

Najsurowsza kara od 2014 roku

Kara dla Sarvera to efekt dochodzenia stacji ESPN, która w listopadzie 2021 roku zamieściła artykuł mówiący o nieprawidłowych zachowaniach właściciela Suns i Mercury względem pracowników. Zarzucano mu przede wszystkim rasizm i mizoginię.

To najsurowsza kara nałożona na właściciela klubu NBA od 2014 roku. Wtedy dożywotni zakaz prowadzenia klubu dostał ówczesny właściciel Los Angeles Clippers Donald Sterling, który rzucił rasistowskim komentarzem podczas prywatnej rozmowy. Liga wymusiła na nim sprzedaż Clippers.

Sarver jest właścicielem Suns od 18 lat.