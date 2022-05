Jokić MVP sezonu. Sposób wręczenia nagrody jedyny w swoim rodzaju

Spośród 100 ekspertów, którzy brali udział w wyborze MVP, aż 65 umieściło Jokicia na szczycie swoich list. Serb zwyciężył z dużą przewagą nad kameruńskim koszykarzem Philadelphia 76ers Joelem Embiidem. Trzecie miejsce zajął Grek Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks.

O ile nagrody koszykarz Denver mógł się spodziewać - amerykańskie media pisały o tym, powołując się na swoje źródła, od kilku dni - o tyle sposób jej wręczenia był jedyny w swoim rodzaju. Nikola Jokić wybrany MVP sezonu. "Najniższy" w historii Środkowy Denver... czytaj dalej »

"Wyjątkowa chwila"

Nie od dziś wiadomo, że spędzanie czasu z końmi to jedno z ulubionych zajęć Jokicia. Koszykarz w 2016 roku kupił konia wyścigowego o imieniu Łapacz Snów. Tak też nazywa się klub jeździecki w Somborze, który odwiedza, będąc w rodzinnym mieście.

I to właśnie tam, przed stajnią, miała miejsce niezwykła uroczystość. Mierzący 211 cm środkowy siedział w zaprzęgu ciągniętym przez konia. Nie dowierzał, gdy zobaczył najbliższą rodzinę oraz znajomych z Denver, w tym trenera Mike'a Malone'a.

Nagrodę wręczyła mu córka. 27-latek był wyraźnie wzruszony. Całe nagranie opublikował w swoich mediach społecznościowych klub koszykarza. "Niespodzianka w Somborze. Polecieliśmy do Serbii, by zaskoczyć MVP. Ta chwila była wyjątkowa" - podpisano filmik.



Surprise in Sombor We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj — Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022





Jokić pojawił się również w programie telewizyjnym TNT. - Będę musiał jeszcze raz zajrzeć do ligowych archiwów, ale to raczej pierwszy w historii tytuł MVP w NBA, który został przyznany przed stajnią koni w Serbii - stwierdził prowadzący. - To był dla mnie naprawdę emocjonalny moment - odparł koszykarz. Faworyt znów pokonany. Donczić i jego koledzy wrócili do gry Trwa zacięta... czytaj dalej »

Dołączył do elitarnego grona

27-letni serbski środkowy nie gra tak widowiskowo jak inne gwiazdy NBA, ale pod względem efektywności po prostu nie ma sobie równych.

Jest pierwszym koszykarzem w historii ligi, który w jednym sezonie przekroczył pułap 2000 punktów, 1000 zbiórek i 500 asyst.

- Gdy mówimy o wyborze MVP sezonu, to uważam, że Nikola jest po prostu bezkonkurencyjny. Nie twierdzę oczywiście, że nie ma innych wielkich zawodników, ale jego dokonania są po prostu niesamowite. W poprzednim sezonie był świetny, a w tym jest jeszcze lepszy - uważa trener Nuggets.

Sięgając po tytuł MVP, Jokić został 13. zawodnikiem, który zrobił to drugi rok z rzędu. Wcześniej sztuki tej dokonywali: Antetokounmpo, Stephen Curry, LeBron James (dwukrotnie), Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Moses Malone i Kareem Abdul-Jabbar (dwukrotnie). Natomiast Larry Bird, Wilt Chamberlain i Bill Russell zdobywali tę nagrodę w trzech kolejnych sezonach.



Back-to-back #KiaMVP.



Nikola Jokic joins a special group! pic.twitter.com/sceNZqT0I7 — NBA (@NBA) May 11, 2022





- Kiedy będę stary, gruby i zrzędliwy, liczę, że będę o tym pamiętał i powiem swoim dzieciom: dawniej naprawdę dobrze grałem w koszykówkę - śmiał się zdobywca nagrody.