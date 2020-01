Stał kilka metrów za tablicą, kopnął prosto do kosza. Niesamowita sztuczka piłkarza

Obrońca San Jose Earthquakes Tommy Thompson zbił z tropu koszykarzy Harlem Globetrotters. 24-latek popisał się nieprawdopodobnym wbiciem piłki do kosza. To warto zobaczyć.

Harlem Globetrotters to popularna w USA drużyna. Ale nie zawodowa, a amatorska, łącząca grę w koszykówkę z elementami rozrywkowymi. Jej członkowie znani są z kręcenia filmików, na których z piłką wyczyniają cuda.

Spod wyjścia z tunelu

Zdarza się, że rzucają wyzwania. I właśnie takie zaproponowali Thompsonowi. Piłkarz został zaproszony do hali, w której na co dzień mecze rozgrywają zawodnicy Golden State Warriors. Zabawa polegała na tym, że obrońca San Jose Earthquakes i jeden z Globetrottersów na zmianę proponowali sztuczki. Dowolne, cel był jeden - finalnie piłka miała wpadać do kosza.

Thompson stanął tuż przy wyjściu z tunelu prowadzącego do szatni, dobrych kilka metrów od narożnika boiska. A jako że jest piłkarzem, to nie rzucił jej, a kopnął. Zrobił to idealnie, piłka wysokim lobem minęła tablice i wpadła wprost do kosza.

Reakcja jego samego i Globetrottersów mówiła wszystko - trafienia nie spodziewał się nikt.