Koszykarz stracił matkę, była zakażona koronawirusem. "Boże, miej go w opiece"

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Nie żyje matka gwiazdy NBA. Zmarła z powodu koronawirusa Zmarła Jacqueline... czytaj dalej » Zakażeni koronawirusem byli matka i ojciec koszykarza. Karl-Anthony senior wyzdrowiał, Jacqueline Cruz-Towns od kilkunastu dni przebywała na oddziale intensywnej terapii, była w śpiączce, oddychała tylko za pomocą specjalistycznej aparatury.

W poniedziałek klub Minnesota Timberwolves poinformował, że matka najlepszego debiutanta z 2016 roku odeszła. Miała 58 lat, zmarła w wyniku powikłań spowodowanych przez koronawirusa.

"Tak mi przykro"

Kondolencji ze strony koszykarzy NBA nie ma końca.

"Pani Towns zawsze była ciepła i miła. Modlę się za całą waszą rodzinę" – napisał Jamal Crawford z Phoenix Suns.

"Tak mi przykro. Kocham cię, bracie" – to z kolei Zach LaVine z Chicago Bulls.



I’m so sorry @KarlTowns love you bro! Thoughts and prayer to your family. — Zach LaVine (@ZachLaVine) April 13, 2020





On i Crawford to byli klubowi koledzy Townsa.

"To boli"

Odezwali się też inni. "Cholera, to boli" – napisał Donovan Mitchell, gwiazda Utah Jazz.

Chris Paul, rozgrywający Oklahoma City Thunder, dodał od siebie: "Myślami i modlitwą z tobą i całą twoją rodziną".



Man... thoughts and prayers with you and the entire family @KarlTowns — Chris Paul (@CP3) April 13, 2020





"Szaleństwo" – zareagował Jusuf Nurkić, bośniacki koszykarz występujący na pozycji środkowego w Portland Trail Blazers.

"Boże, miej go w opiece" – skwitował Isaiah Thomas, rozgrywający Washington Wizards.

Sezon NBA zawieszony jest od 12 marca. Liczba zakażonych koronawirusem w USA dochodzi do 588 tysięcy. Zmarło ponad 23 tys. osób.