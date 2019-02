Przerwali najdłuższą serię porażek. Entuzjazm nawet na Oscarach

New York Knicks wygrali wreszcie we własnej hali

Meczów bez zwycięstwa przed swoją publicznością nowojorczycy zanotowali 18, co jest najgorszą serią w historii zespołu. Jeden z najbardziej wartościowych klubów od lat nie może nawiązać do wspaniałych tradycji i jest jednym z najsłabszych w NBA. W tym sezonie jego koszykarze wygrali 12 z 60 dotychczasowych spotkań, a gorszy bilans mają obecnie tylko Słońca z Phoenix (11-50).

Fan Knicksów z Oscarem

Wygrana Knicksów urosła do rangi takiego wydarzenia, że głośno było o nim nawet w trakcie gali filmowych Oscarów. Tuż przed przyznaniem nagrody za najlepszy scenariusz adaptowany aktor Samuel L. Jackson zwrócił się ze sceny do Spike'a Lee, jednego z nominowanych, ale też wielkiego fana nowojorskiego zespołu: "Po 18 kolejnych porażkach u siebie, Knicks dziś wygrali. Powtarzam: Knicks dziś wygrali, pokonując San Antonio 130:118".



Rakiety mają sposób na mistrzów. Curry i spółka pokonani Broniący tytułu... czytaj dalej » Sala przyjęła to z entuzjazmem, a po chwili Lee - podobnie jak współscenarzyści Kevin Willmott, Charlie Wachtel i David Rabinowitz - odebrał Oscara. Wielki fan koszykówki był też reżyserem filmu "Czarne bractwo. BlacKkKlansman".

Rosła presja

Z ulgą niedzielny rezultat przyjęli też gracze NY Knicks.



- Wreszcie. Cieszę się, że daliśmy naszym fanom choć odrobinę radości - przyznał Dennis Smith Jr, który do Nowego Jorku przeniósł się z Dallas Mavericks ostatniego dnia stycznia, po raz pierwszy cieszył się zatem ze zwycięstwa w Madison Square Garden.



Smith zakończył mecz z dorobkiem 19 punktów, podobnie jak Kevin Knox oraz Emmanuel Mudiay. 27 zdobył dla gospodarzy Damyean Dotson.



Trener David Fizdale zaznaczył, że - choć z każdą porażką rosła presja - sztab starał się, aby koszykarze o niej nie myśleli. - Oni byli poza tym, mieli skupić się na pracy. Wiedzieliśmy, że gdy będzie właściwe podejście, to kiedyś wygramy - podkreślił.

Wyniki niedzielnych meczów NBA:

Toronto Raptors - Orlando Magic 98:113

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 123:96

New York Knicks - Sun Antonio Spurs 130:118