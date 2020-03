Gwiazdy rządzą w NBA. Świetna walka Jamesa z Williamsonem

Bucks to także najlepsza drużyna w całej lidze. Na koncie ma 52 zwycięstwa i osiem porażek. Jako Debiutant bohaterem. "Uczymy się na naszych porażkach" Niespodzianka w... czytaj dalej » jedyna jest już pewna gry w fazie play off.

Grek liderem Bucks

Do wygranej z "Szerszeniami" tradycyjnie poprowadził ją Giannis Antetokounmpo. 25-letni grecki skrzydłowy trafił tylko o jeden rzut z gry mniej niż wszyscy jego koledzy łącznie. Na swoim koncie zapisał aż 41 punktów, 20 zbiórek i sześć asyst.

- Każda dnia bardzo ciężko pracuje. Wkłada mnóstwo wysiłku, aby wciąż poprawiać umiejętności rzutowe. Trafianie nawet z większych odległości stało się dla niego całkowicie naturalne - komplementował go środkowy Bucks Brook Lopez.

Zdecydowała ostatnia kwarta

Bilans Lakers to 46 zwycięstw i 13 porażek. Pelicans udało im się pokonać dzięki bardzo dobrej czwartej kwarcie. Na dziesięć minut przed zakończeniem spotkania przegrywali bowiem różnicą sześciu punktów.

Liderem gości był LeBron James, który popisał się triple-double. Złożyło się na nie 34 pkt, 13 asyst i 12 zbiórek. Tym samym "Jeziorowcy" nie odczuli absencji drugiej gwiazdy - Anthony'ego Davisa.

- LeBron zagrał niesamowicie. Trafiał z każdej pozycji, a kiedy podwajano jego krycie, to świetnie podawał. Był po prostu nie do zatrzymania - podkreślił trener Lakers Frank Vogel.

Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Zion Williamson. Występujący pierwszy sezon w NBA 19-latek zdobył 35 pkt, trafiając m.in. 12 z 16 rzutów z gry.

Wyniki niedzielnych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 85:93 Denver Nuggets - Toronto Raptors 133:118 Golden State Warriors - Washington Wizards 110:124 Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers 136:130 Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 91:111 New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 114:122 Sacramento Kings - Detroit Pistons 106:100 Tabele: EASTERN CONFERENCE ATLANTIC DIVISION Z P Proc. 1. Toronto 42 18 .700 2. Boston 41 18 .695 3. Philadelphia 37 24 .607 4. Brooklyn 26 33 .441 5. New York 18 42 .300 CENTRAL DIVISION 1.x-Milwaukee 52 8 .867 2. Indiana 36 24 .600 3. Chicago 20 40 .333 4. Detroit 20 42 .323 5. Cleveland 17 43 .283 SOUTHEAST DIVISION 1. Miami 38 22 .633 2. Orlando 27 33 .450 3. Washington 22 37 .373 4. Charlotte 21 39 .350 5. Atlanta 19 43 .306 WESTERN CONFERENCE NORTHWEST DIVISION 1. Denver 41 19 .683 2. Utah 37 22 .627 3. Oklahoma City 37 23 .617 4. Portland 26 35 .426 5. Minnesota 17 42 .288 PACIFIC DIVISION 1. LA Lakers 46 13 .780 2. LA Clippers 41 19 .683 3. Sacramento 26 34 .433 4. Phoenix 24 37 .393 5. Golden State 13 48 .213 SOUTHWEST DIVISION 1. Houston 39 20 .661 2. Dallas 37 24 .607 3. Memphis 29 31 .483 4. New Orleans 26 34 .433 5. San Antonio 25 33 .431 x - zapewniony awans do play off