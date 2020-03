Debiutant bohaterem. "Uczymy się na naszych porażkach"

James lepszy od wschodzącej gwiazdy. "Idealnie pasuje do współczesnej koszykówki" Koszykarze Los... czytaj dalej » Debiutant zdobył 27 punktów i zanotował 14 asyst.

- Staraliśmy się pozostać przez cały mecz skoncentrowani. Uczymy się na naszych porażkach, wyciągamy wnioski i widać tego efekty. Zdołaliśmy wygrać ze świetnym rywalem - skomentował Morant.

Imponujące statystyki miał także jego klubowy kolega, Litwin Jonas Valanciunas - 22 punkty i 20 zbiórek.

"Zapomnieliśmy o innym MVP"

Dla Lakersów nie był to udany wieczór. Nawet ich lider LeBron James nie mógł odnaleźć własnego rytmu, choć był najlepszym koszykarzem swojej drużyny. Uzyskał 19 puntów, miał osiem zbiórek i dziesięć asyst.



- Wiedzieliśmy, że oni zagrają z bardzo dużą determinacją, bo zajmują ósme miejsce w tabeli, czyli ostatnie, które kwalifikuje w tej chwili do fazy play-off. Moi koszykarze wykonali dobrą robotę, nie mam do nich pretensji - oświadczył trener pokonanych, Frank Vogel.



W spotkaniu Boston Celtics - Houston Rockets decydowała dogrywka. Celtowie przegrali 110:111, a emocje trwały do ostatnich sekund.

- Zbyt wiele uwagi poświęciliśmy Jamesowi Hardenowi i zapomnieliśmy o innym MVP - przyznał zawodnik zespołu z Bostonu, Jaylen Brown. Na myśli Russella Westbrooka, który zanotował 41 punktów, osiem zbiórek i pięć asyst.

Wyniki sobotnich meczów NBA:

New York Knicks - Chicago Bulls 125:115

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 129:117

Miami Heat - Brooklyn Nets 116:113

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 104:113

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 105:88

Boston Celtics - Houston Rockets 110:111 (po dogrywce)

San Antonio Spurs - Orlando Magic 114:113

Phoenix Suns - Golden State Warriors 99:115