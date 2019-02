Durant z Currym szaleli. Mistrzowie i tak się męczyli

168 rzutów za trzy w Meczu Gwiazd NBA. Drużyna Jamesa skuteczniejsza W 68. Meczu... czytaj dalej » Kevin Durant, najlepszy zawodnik niedawnego Meczu Gwiazd, znów rozegrał świetną partię, uzyskując 28 punktów i dziewięć zbiórek, a do tego wyrównał swój rekord bloków - siedem. Pięciokrotnie zatrzymał w ten sposób wschodzącą gwiazdę NBA Marvina Bagleya.



- Kevin był niesamowity. Energia, zacięcie, agresywność. W obronie był wszędzie, grał świetnie pod każdym względem - nie mógł się go nachwalić trener Steve Kerr.



Obok Duranta wyróżnili się Stephen Curry, który zdobył 36 punktów, w tym 30 z rzutów za trzy, oraz DeMarcus Cousins, grający po raz pierwszy przeciwko swojej byłej drużynie. Jego dorobek to 17 punktów i 10 zbiórek.



W ostatnich sekundach, po nieudanych rzutach wolnych Andre Iguodali, goście mieli szansę wyrównać, ale Buddy Hield nie trafił do kosza. Najwięcej punktów dla Kings uzyskał Bagley - 28.



@StephenCurry30 (36 PTS, 10 3PM, 7 AST) hits 10+ threes for the fifth time this season, fueling the @warriors home win over Sacramento! #DubNationpic.twitter.com/NfA5jacTfU — NBA (@NBA) 22 lutego 2019

Wygrana Kozłów

Na Wschodzie prowadzą Milwaukee Bucks (44-14), którzy w czwartek również wystąpili przed własną publicznością i pokonali po trudnym boju Boston Celtics 98:97. W ostatnich sekundach za trzy rzucił Khris Middleton, pieczętując zwycięstwo gospodarzy.



Lider Kozłów Grek Giannis Antetokounmpo nie najlepiej rozpoczął spotkanie, ale zakończył je z solidnym dorobkiem 30 punktów i 13 zbiórek. Middleton dodał 15 punktów i najwięcej w sezonie 13 zbiórek. Po stronie Celtics najlepszym strzelcem okazał się Kyrie Irving - 22 punkty - ale zawiódł w ostatniej akcji meczu.

Wyniki czwartkowych meczów ligi NBA:

Brooklyn Nets – Portland Trail Blazers 99:113

Cleveland Cavaliers – Phoenix Suns 111:98

Golden State Warriors – Sacramento Kings 125:123

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 111:106

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 98:97

Philadelphia 76ers – Miami Heat 106:102