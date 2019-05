Mistrzowie osłabieni. Durant nie pomoże w meczach z Rakietami

Kozły pierwsze meldują się w finale konferencji. Kontuzja lidera Warriors Koszykarze... czytaj dalej » O absencji Duranta poinformował portal ESPN. 30-letni skrzydłowy urazu prawej łydki doznał w trzeciej kwarcie środowego meczu, wygranego przez broniących tytułu Warriors 104:99.

Ponad 30 pkt na mecz

Durant w 11 spotkaniach tegorocznej fazy play-off średnio zdobywał 34,2 pkt, przy skuteczności rzutów z gry 51,3 proc.



Szóste spotkanie zaplanowane jest na piątek, a ewentualne siódme na niedzielę.

Durant kolejne badania przejdzie w przyszłym tygodniu.

Wyniki czwartkowych meczów drugiej rundy play-off NBA:



Konferencja Wschodnia



Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 112:101

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-3)



Konferencja Zachodnia



Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 119:108

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-3)