"Daily Sabah": turecki rząd domaga się aresztu dla gwiazdy NBA

Prorządowa gazeta poinformowała, że prokuratura w Stambule przygotowała wniosek o ekstradycję Kantera. Zarzuca mu się finansowe wsparcie dla grupy Gulena.

Rząd domaga się od Interpolu wydania za koszykarzem "czerwonej noty", powołując się jego na powiązania z Gulenem, który jest wrogiem prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Gulen na co dzień mieszka w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Turecki rząd oskarża go o organizację nieudanego zamachu stanu w 2016 roku.

- Turecki rząd nie może żadnego pojedynczego dowodu mojego wykroczenia. Nie mam nawet biletu parkingowego. Zawsze byłem praworządnym rezydentem - tłumaczy się Kanter.

Nie pojechał na mecz, bo się bał

Z powodów politycznych koszykarz nie poleciał z drużyną do Londynu na mecz z Washington Wizards, które odbędzie się 17 stycznia. Zawodnik New York Knicks obawiał się że może zostać zamordowany za swój sprzeciw wobec

Bez niespodzianek w głosowaniu do Meczu Gwiazd NBA LeBron James (Los... czytaj dalej » - Nie pojadę do Londynu przez tego wariata Erdogana. Będą mieć okazję, by mnie zabić. Dlatego zostanę w Nowym Jorku i będę trenował. To smutne, gdyż wpływa na moją karierę. Chciałbym pojechać do Londynu, ale z powodu jednego wariata nie mogę tego zrobić i wykonywać swojej pracy - mówił w rozmowie z "New York Daily News".

- Jedyny terroryzm na jaki się mogę odważyć, to ten pod koszem przeciwnika - żartował na swoim koncie na Twitterze.

Ojciec również ucierpiał

Kanter miał już problemy w maju 2017 r. Koszykarz został zatrzymany w Rumunii, gdzie anulowano jego paszport. W powrocie do Stanów Zjednoczonych pomogły mu wtedy władze NBA i Departament Stanu.

Od kilku lat koszykarz krytykuje Erdogana nazywając go "Hitlerem naszych czasów". Problemy ma również ojciec koszykarza Mehmet. Został on oskarżony o członkostwo w grupie terrorystycznej. Były profesor stracił pracę, mimo że zdecydowanie odciął się od przekonań syna.