Wojna na wyniszczenie w NBA. A mistrzowie cierpliwie czekają

Wojownicy w spokoju czekają na rozstrzygnięcie, bo dzień wcześniej po raz czwarty pokonali Portland Trail Blazers i zagrają o tytuł najlepszej drużyny NBA piąty raz z rzędu.Mistrzowie dzięki ekspresowemu wygraniu finału swojej konferencji (4:0) zaoszczędzili energię i przed decydującą batalią o mistrzowskie pierścienie będą mieli w nogach mniejszą liczbę meczów od zwycięzcy drugiej pary.



Bo koszykarze Bucks i Raptors już rozegrali po cztery spotkania (w tym dwie dogrywki w trzecim) i przed nimi jeszcze co najmniej dwa. Po pierwszych dwóch wydawało się, że Milwaukee ma awans w kieszeni, ale rywale odpowiedzieli dwoma zwycięstwami u siebie i jest 2:2.

Oszczędzali lidera

Ostatniej nocy Toronto wygrało w sposób bezdyskusyjny, zaznaczając swoją przewagę w każdej kwarcie. Tym razem pierwsze skrzypce grał nie lider Kawhi Leonard, skarżący się na ból nogi po poprzednim meczu, a Kyle Lowry. Rozgrywający Raptors zdobył 25 punktów, do których dorzucił sześć asyst.



- Wyręczyliśmy go nieco, bo on i tak dał nam wiele w tych play-offach. Jeśli mamy okazję, musimy dawać mu odpocząć. Dziś zagrał 34 minuty, ale według mnie powinien mniej niż 30 - stwierdził Lowry.



Miał wsparcie w kolegach, bo aż pięciu z nich skończyło z dwucyfrowym dorobkiem punktowym: Leonard rzucił 19, Norm Powell - 18, a Marc Gasol i Serge Ibaka - po 17. Wyróżnił się również rezerwowy rozgrywający Fred VanVleet (13 punktów i sześć asyst).

Źródło: PAP/EPA Kawhi Leonard tym razem był oszczędzany



Siłą kanadyjskiego zespołu okazała się ławka rezerwowych. Do tej pory to Milwaukee chwalono za rezerwowych, ale w czwartym meczu błyszczała przeciwna ławka. Rezerwowi Raptors zdobyli 48 punktów przy ledwie 23 po stronie Bucks.



Kozły dopiero drugi raz w sezonie przegrali dwa mecze z rzędu. Kolejne spotkanie już w nocy z czwartku na piątek. Rywalizacja przenosi się do Milwaukee.

Wynik wtorkowego meczu finału Konferencji Wschodniej

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 120:102

(stan rywalizacji play-off do czterech zwycięstw: 2-2)