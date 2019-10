Mistrzowie odebrali pierścienie. Dogrywka na początek sezonu

31.05 | W czwartek rozpoczęły się finały ligi NBA. Po pierwszym meczu koszykarze Golden State Warriors przegrywają z ekipą Toronto Raptors, która do decydującej serii awansowała po raz pierwszy w historii.

23.10 | Fantastyczne emocje do samego końca, dogrywka - nowy sezon NBA nie mógł zacząć się lepiej. Koszykarze Toronto Raptors najpierw odebrali mistrzowskie pierścienie, a potem pokonali New Orleans Pelicans 130:122. (http://www.tvn24.pl)

Toronto Raptors pokonali New Orleans Pelicans

Przedmeczowa ceremonia w hali mistrzów to już tradycja. Nie inaczej było tym razem. Pod dachem Air Canada Centre odsłonięto pamiątkowy baner, a potem Kyle Lowry i spółka odebrali pamiątkowe pierścienie. Po raz pierwszy w historii zdarzyło się, by zrobił to kanadyjski zespół.

Źródło: gettyimages.com Koszykarze Toronto odebrali pierścienie

Odważne Pelikany

To jednak nie przestraszyło młodych Pelikanów, którzy musieli radzić sobie bez wybranego w drafcie z numerem jeden, ale kontuzjowanego Ziona Williamsona. Po dwóch kwartach to ekipa z Luizjany prowadziła 61:56. W zespole gospodarzy rzucał się w oczy brak Kawhiego Leonarda, który latem przeniósł się do Los Angeles Clippers.

Kolejne dwie kolejne odsłony też były niezwykle wyrównane. Pół minuty przed końcem meczu po dwóch rzutach wolnych Lowry'ego był remis po 117. Ostatnia akcja mogła należeć do obrońców tytułu, ale próba za trzy punkty Normana Powella odbiła się od obręczy. To oznaczało dogrywkę.

Źródło: gettyimages.com Dogrywka była potrzebna do wyłonienia zwycięzcy meczu w Toronto

W dodatkowych pięciu minutach więcej sił mieli gracze z Toronto, którzy podkręcili tempo. Zwycięstwo przypieczętowali sobie dwiema "trójkami" w ciągu kilkudziesięciu sekund. Wtedy do zakończenia meczu została już mniej niż minuta. Było jasne, że nic się już im nie stanie. I nie stało, wygrali 130:122.

U Dinozaurów najlepiej punktowali Fred VanVleet, który pobił swój rekord kariery, oraz Pascal Siakam - obaj zdobyli po 34 punkty. Ten drugi dodatkowo zebrał 18 piłek. W zespole New Orleans najskuteczniejszy tego wieczoru był Brandon Ingram - 22 punkty.

Wyniki wtorkowych meczów:

Toronto Raptors - New Orleans Pelicans 130:122

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 112:102