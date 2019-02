Zmiany w drużynie Gortata. Clippersi oddali najlepszego koszykarza

26-letni Harris w tym sezonie średnio notuje 20,9 pkt, przy bardzo dobrej, blisko 50-procentowej skuteczności rzutów z gry. Clippers zdecydowali się go oddać, bo po tym sezonie kończy się jego kontrakt, a nie zamierzali oferować mu na tyle lukratywnej umowy, by go zatrzymać.



Katastrofalni Lakersi. Najwyższa porażka LeBrona w karierze Porażki... czytaj dalej » W zamian otrzymali zawodników drugiego planu i cztery wybory w draftach w latach 2020-23. Do Los Angeles przenieśli się: debiutant Landry Shamet, Wilson Chandler i Mike Muscala.

Nowy rywal dla Gortata

Marjanović był jednym z koszykarzy walczących z Gortatem o miejsce w składzie. Teraz polski środkowy o minuty na parkiecie będzie rywalizował z mającym podobne do niego warunki fizyczne Muscalą.



Clippers z bilansem 30-25 są na ósmym miejscu na Zachodzie, ale wydaje się, że bez Harrisa ich szanse na awans do fazy play-off drastycznie spadły. Latem będą mieli za to wystarczająco wolnych środków, by zakontraktować dwóch absolutnie topowych zawodników. W orbicie ich zainteresowań jest m.in. Kawhi Leonard. Pochodzącemu z Los Angeles 27-latkowi po sezonie kończy się kontrakt z Toronto Raptors.



Natomiast dla 76ers (34-20), piątej ekipy na Wschodzie, najważniejsze jest tu i teraz. Pozyskując Harrisa dysponują prawdopodobnie najsilniejszą pierwszą piątką w swojej Konferencji.

Wyniki wtorkowych meczów NBA:

Charlotte Hornets - Los Angeles Clippers 115:117

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 96:103

Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 136:94

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 108:106

New York Knicks - Detroit Pistons 92:105

Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 132:122

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 107:119

Portland Trail Blazers - Miami Heat 108:118