Karabin, pistolety, marihuana. Były koszykarz NBA trafił do więzienia

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

Telfair został aresztowany na Brooklynie w styczniu 2017 roku. Policjantów zainteresował samochód stojący bez świateł na prowizorycznym parkingu. Funkcjonariusze w aucie zawodnika znaleźli nielegalnie posiadaną broń palną, w tym półautomatyczny karabin, trzy naładowane pistolety, amunicję i kamizelkę kuloodporną. Amerykanin posiadał też marihuanę.

Nie pierwszy taki wybryk

Rywale Polaków strajkują przed mistrzostwami świata. "Żądamy wypłacenia wszystkich premii" Koszykarze... czytaj dalej » - Oskarżony został uznany winnym posiadania nielegalnej broni palnej - potwierdził w oświadczeniu prokurator okręgowy Erik Gonzalez. - Otrzymał wymagany przez prawo obowiązkowy wyrok więzienia. Został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje niezgodne z prawem zachowanie - wyjaśnił.



Zawodnikowi groziło 15 lat więzienia. Ostatecznie otrzymał wyrok w wysokości 3,5 roku. Dla Telfaira nie było jednak pobłażania, gdyż już w 2007 roku został przyłapany… z nielegalnie posiadaną bronią. Wówczas dostał trzy lata w zawieszeniu.

Miał być gwiazdą

- Proszę nie zabierajcie mnie ze społeczeństwa - lamentował przed sądem Telfair. - Mam 34 lata, mogę pograć w Chinach jeszcze sześć lat i zająć się rodziną. Mam córkę, chciałbym poświęcić jej czas - tłumaczył ze łzami w oczach.



Telfair został wybrany w drafcie NBA w 2004 roku przez Portland Trail Blazers. Uważano go za wielki talent i stawiano w jednym rzędzie z takimi gwiazdami koszykówki, jak młody LeBron James. Obaj pozowali zresztą do okładki magazynu "Slam", jako przyszłe gwiazdy. Telfair był też na okładce "Sports Illustrated". W NBA wielkiej kariery jednak nie zrobił, choć przewinął się przez osiem klubów. W ostatnich latach kontynuował grę w lidze chińskiej.