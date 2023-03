"Niszczyciel". Sochan zachwycił wsadem, kolejna porażka Spurs

14.02 Jeremy Sochan to polski jedynak w NBA, który z każdym kolejnym tygodniem czyni postępy i wystąpi w meczu Wschodzących Gwiazd. Co zaskoczyło go najbardziej po przejściu na zawodową grę w koszykówkę? Zawodnik San Antonio Spurs opowiedział o tym Michałowi Sznajderowi z TVN 24.

Jeremy Sochan o tym, co najbardziej zaskoczyło go w NBA

Sochan tradycyjnie rozpoczął mecz w podstawowej piątce. 19-letni polski skrzydłowy spędził na parkiecie 29 minut. Zdobył 14 punktów, trafiając pięć z ośmiu rzutów za dwa punkty, wszystkie cztery wolne, ale też pudłując każdą z pięciu prób za trzy. Zaliczył także sześć zbiórek, dwa przechwyty, po jednej asyście i bloku oraz miał dwie straty.

W pierwszej kwarcie Sochan błysnął w jednej z akcji, gdy efektownie wsadził piłkę do kosza. "Sochan niszczyciel" - napisano na twitterowym koncie drużyny z Teksasu.



SOCHAN THE DESTROYER pic.twitter.com/6pWaZl5nZG — San Antonio Spurs (@spurs) March 5, 2023

Nieskuteczni Spurs

Zabawy z bronią. Ja Morant zawieszony na dwa mecze Ja Morant, jeden... czytaj dalej » Porażka Spurs (obecnie bilans 16-48) w derbach Teksasu nastąpiła po dwóch kolejnych zwycięstwach zespołu trenera Gregga Popovicha i bezpośrednio po meczu z Indiana Pacers (110:99), w którym reprezentant Polski uzyskał swoje pierwsze double-double w NBA (22 punkty i 13 zbiórek). Wynik jest tym bardziej nieoczekiwany, że Rockets (14-49) to najsłabszy zespół ligi.



W pierwszej kwarcie spotkania gospodarze prezentowali się solidnie i utrzymywali skromne prowadzenie (32:29). W drugiej odsłonie inicjatywę przejęli jednak Rockets, którzy zdobyli wówczas aż 41 punktów i na przerwę schodzili z przewagą dwóch.



Po powrocie na parkiet zawodnikom San Antonio brakowało skuteczności. W drugiej połowie trafili tylko 35 procent rzutów z gry i 24 proc. za trzy. Goście to wykorzystali i odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo od 1 lutego, kończąc serię porażek na 11.



- Jestem zadowolony z zaangażowania, które było świetne. Jeżeli jednak w drugiej połowie nie trafiasz rzutów i zaliczasz wiele strat, to będziesz miał problem - mówił na pomeczowej konferencji Popovich.



Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył rozgrywający Devonte' Graham - 28. Po 14 punktów - obok Sochana - dodali Zach Collins (także 10 zbiórek) i rezerwowy Charles Bassey. W ekipie gości wyróżnili się wchodzący z ławki Tari Eason - 20 pkt (rekord kariery) oraz Turek Alperen Sengun - 16 i 10 zb. i Kenyon Martin Jr. - 14 i 13 zb.



Już w niedzielę dojdzie do rewanżu, ale tym razem w Houston.

Źródło: Getty Images Jeremy Sochan w akcji

Koniec serii Kozłów

Sochan podbija NBA. Pierwsze double-double w karierze Druga z rzędu... czytaj dalej » W niezwykle ciekawej konfrontacji czołowych drużyn na Wschodzie najlepsi obecnie w całej lidze Milwaukee Bucks (45-18) przegrali na własnym parkiecie 130:133 z trzecimi w tej konferencji Philadelphia 76ers (41-22), mimo że po koniec trzeciej kwarty prowadzili już 18 punktami. Oznacza to koniec serii 16 zwycięstw Kozłów.



Gości, którzy czwartą odsłonę wygrali 48:31, do triumfu poprowadził James Harden, który był bliski triple-double, notując 38 punktów, dziewięć zbiórek i 10 asyst. Kameruńczyk Joel Embiid dodał 31 pkt i 10 asyst, a Tyrese Maxey - 26.



- Znajdujesz coś, co działa i starasz się tego trzymać. My znaleźliśmy to coś późno, w czwartej kwarcie i po prostu się tego trzymaliśmy - skomentował Harden.



W ekipie gospodarzy wyróżnili się Grek Giannis Antetokounmpo - 34 pkt i 13 zbiórek, Brook Lopez - 26 i Jrue Holiday - 26 i 13 asyst.

Wyniki sobotnich meczów ligi NBA:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 114:90

Miami Heat - Atlanta Hawks 117:109

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 130:133

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 134:138

San Antonio Spurs - Houston Rockets 110:122

Washington Wizards - Toronto Raptors 109:116 (po dogr.)



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. Boston Celtics 45 19 .703

2. Philadelphia 76ers 41 22 .651

3. New York Knicks 38 27 .585

4. Brooklyn Nets 35 28 .556

5. Toronto Raptors 32 33 .492



Central Division



1. Milwaukee Bucks 45 18 .714

2. Cleveland Cavaliers 40 26 .606

3. Chicago Bulls 29 35 .453

4. Indiana Pacers 28 36 .438

5. Detroit Pistons 15 49 .234



Southeast Division



1. Miami Heat 34 31 .523

2. Atlanta Hawks 32 32 .500

3. Washington Wizards 30 33 .476

4. Orlando Magic 27 37 .422

5. Charlotte Hornets 20 45 .308



Western Conference



Pacific Division



1. Sacramento Kings 37 26 .587

2. Phoenix Suns 35 29 .547

3. Golden State Warriors 34 30 .531

4. Los Angeles Clippers 33 33 .500

5. Los Angeles Lakers 30 34 .469



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 38 24 .613

2. Dallas Mavericks 33 31 .516

3. New Orleans Pelicans 31 33 .484

4. San Antonio Spurs 16 48 .250

5. Houston Rockets 14 49 .222



Northwest Division



1. Denver Nuggets 45 19 .703

2. Minnesota Timberwolves 34 32 .515

3. Utah Jazz 31 33 .484

4. Oklahoma City Thunder 29 34 .460

Portland Trail Blazers 29 34 .460