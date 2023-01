Niespodzianka w meczu Spurs. Sochan starł się z rywalem i zyskał uznanie kibiców

Sochan po raz 36. rozpoczął spotkanie w podstawowej piątce. Wszystkie 16 punktów uzyskał w pierwszej połowie i był drugim strzelcem Spurs, po Keldonie Johnsonie (36 punktów), który pobił rekord kariery. LeBron James coraz bliżej historycznego rekordu NBA. Przekroczył magiczną granicę LeBron James w... czytaj dalej »

Finalnie, mimo że w końcówce Nets zbliżyli się do gospodarzy na odległość pięciu punktów, to zespół z Teksasu wyszedł z tego starcia zwycięsko, przerywając tym samym serię pięciu porażek z rzędu.

"To było imponujące"

Debiutujący w tym sezonie w NBA Polak spędził na parkiecie 26 minut. Zanotował cztery zbiórki i dwie asysty.

19-latek był także bohaterem spięcia z grającym w drużynie z Brooklynu Markieffem Morrisem. Rywal, znany w lidze z podobnych sztuczek, uderzył Sochana barkiem, a ten sprytnie pociągnął go za sobą.



Sochan has mostly just kinda poked and prodded (sometimes literally) in order to get under people’s skin this season. Almost in a playful way.



This was a full on arm drag when Morris went through him. He’s got a sneaky edge to him. pic.twitter.com/cNRNiJdD8S — Matthew Tynan (@Matthew_Tynan) January 18, 2023





I choć po całej sytuacji Sochan został ukarany faulem niesportowym, to swoją ambitną postawą zyskał uznanie wielu osób.

"To było imponujące" - przyznał sam Morris, cytowany w mediach społecznościowych przez Jeffa McDonalda.



Markieff Morris' version of the run-in with Sochan: "It's a different era, man. The play before that, he made a 3 and pointed in my face. He made a shot. What is that about? ... (So) I set a hard screen and he actually did like a wrestling move. I told him that was impressive." https://t.co/2sirLCRS19 — Jeff McDonald (@JMcDonald_SAEN) January 18, 2023





Furorę zrobił też krótki film opublikowany przez Spurs na Twitterze. Słychać na nim ogromny aplauz kibiców, który został wywołany w momencie, gdy pod koniec meczu Sochan został pokazany na wiszącym w hali telebimie.



Goodnight Spurs fam pic.twitter.com/kD056hfH8C — San Antonio Spurs (@spurs) January 18, 2023





Wyniki wtorkowych meczów NBA:

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 122:113

Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers 110:120

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 130:122

San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 106:98