Sensacyjna wygrana, Sochan znów skuteczny

Sochan tradycyjnie rozpoczął mecz w pierwszej piątce. Spędził na parkiecie 32 minuty. Trafił dziewięć z 16 rzutów z gry. Zaliczył także osiem zbiórek i trzy asysty. Tylko cztery punkty więcej od niego rzucił Keldon Johnson, najskuteczniejszy tego dnia zawodnik ekipy z San Antonio.

"Trochę ukradłem". Antetokounmpo zadziwił, władze ligi nie dały się przechytrzyć Giannis... czytaj dalej » Polak przedłużył swoją znakomitą serię. W pięciu ostatnich spotkaniach notował średnią 18 punktów na mecz.

Zwycięstwo nad Nuggets to naprawdę duża niespodzianka, w której miał swój wymierny udział. Po tej porażce zespół Denver legitymuje się drugim, podobnie jak Boston Celtics, najlepszym bilansem meczów w lidze (46-21). Rozgrywkom przewodzą Milwaukee Bucks (48-18).

Trener wdzięczny kibicom

- Fani naprawdę nam pomagali. Uśpiliśmy ich w pierwszej kwarcie, a potem trochę ich obudziliśmy - przyznał Gregg Popovich. Trener Spurs zapewne miał na myśli przegraną w słabym stylu - 26:38 - pierwszą kwartę. Potem było lepiej. Ostrogi kolejne kwarty wygrały 13, czterema i trzema punktami.



Wśród gości na parkiecie trudny do zatrzymania był Nikola Jokić. Serbski środkowy mecz zakończył z 37 pkt., 11 zb. i 11 asystami. To jego 26. triple-double w karierze, co może mu ułatwić drogę do trzeciego tytułu MVP w lidze.

Była to 17. wygrana San Antonio w sezonie. Drużyna Sochana już wcześniej straciła matematyczne szanse na awans do fazy play-off NBA.

Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Washington Wizards - Atlanta Hawks 107:114

Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers 120:119

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 119:115

Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets 123:124 (po dogr.)

San Antonio Spurs - Denver Nuggets 128:120

Los Angeles Lakers - Toronto Raptors 122:112



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z R Proc.

1. Boston Celtics 46 21 .687

2. Philadelphia 76ers 44 22 .667

3. New York Knicks 39 29 .574

4. Brooklyn Nets 38 29 .567

5. Toronto Raptors 32 36 .471



Central Division



1. Milwaukee Bucks 48 18 .727

2. Cleveland Cavaliers 42 27 .609

3. Chicago Bulls 30 36 .455

4. Indiana Pacers 30 37 .448

5. Detroit Pistons 15 52 .224



Southeast Division



1. Miami Heat 36 32 .529

2. Atlanta Hawks 34 33 .507

3. Washington Wizards 31 36 .463

4. Orlando Magic 27 40 .403

5. Charlotte Hornets 22 46 .324



Western Conference



Pacific Division



1. Sacramento Kings 39 26 .600

2. Phoenix Suns 37 29 .561

3. Los Angeles Clippers 35 33 .515

4. Golden State Warriors 34 33 .507

5. Los Angeles Lakers 33 34 .493



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 39 26 .600

2. Dallas Mavericks 34 33 .507

3. New Orleans Pelicans 32 34 .485

4. San Antonio Spurs 17 49 .258

5. Houston Rockets 15 51 .227



Northwest Division



1. Denver Nuggets 46 21 .687

2. Minnesota Timberwolves 34 34 .500

3. Utah Jazz 32 35 .478

4. Oklahoma City Thunder 31 35 .470

5. Portland Trail Blazers 31 36 .463