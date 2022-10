Ruszyła NBA. Mistrzowie i finaliści nie zawiedli, Sochan czeka na debiut

Zobacz, co powiedział legendarny zawodnik Warriors Klay Thompson po powrotcie do gry po 941 dniach.

Najlepiej opłacane maskotki, grecki wybryk natury i polski rodzynek. Abecadło NBA Rusza NBA, czyli... czytaj dalej » W Golden State Warriors w ostatnim czasie doszło do kilku zmian personalnych, ale przede wszystkim do awantury, w wyniku której doświadczony i walczący o nowy kontrakt Draymond Green dosłownie znokautował podczas treningu mającego coraz większe ambicje Jordana Poole'a.

Największy problem w tym, że całe zajście wyciekło do mediów i rozpoczęło się poszukiwanie "kreta".

Green przeprosił, choć zrobił to w swoim stylu i przesadnie się nie kajał, z kolei Poole wybaczył porywczemu koledze na kilka dni przed pierwszym spotkaniem podkreślając, że zespół "ma robotę do wykonania". Ponadto dostał nowy, czteroletni kontrakt na grubo ponad 100 milionów, podobnie jak skrzydłowy Andrew Wiggins. 32-letni Green na swoją umowę, prawdopodobnie ostatnią dużą w karierze, musi poczekać nawet do końca sezonu.

W trzeciej kwarcie odskoczyli

Wspomniana bójka oraz brak wystarczającego zgrania z nowymi zawodnikami nie miały większego wpływu na dyspozycję Warriors w spotkaniu z Lakers. Przed jego rozpoczęciem zespół prowadzony przez wielokrotnego mistrza NBA Steve'a Kerra, odebrał mistrzowskie pierścienie, a następnie przystąpił do spokojnego "obijania" ekipy z Miasta Aniołów, która również dokonała licznych zmian w składzie i będzie próbowała się podnieść po fatalnym poprzednim sezonie.



RING THEMpic.twitter.com/HYkbPglWua — Golden State Warriors (@warriors) October 19, 2022

Po pierwszej połowie spotkania Wojownicy prowadzili 59:52. Choć mieli przewagę, to było widać, że nie wszystko funkcjonuje jeszcze tak, jak powinno i momentami pozwalali rywalom na zbyt dużo pod koszem. Nie zmienia to faktu, że gdyby nie Anthony Davis (27 pkt w meczu) i niezniszczalny LeBron James (31 pkt, 14 zbiórek, 8 asyst) goście przegrywaliby zdecydowanie wyżej. Pierwszy kilka razy przypomniał, że potrafi również dobrze bronić, drugi napędzał większość akcji, co próbował z gorszym skutkiem robić także grający w pierwszej piątce Russell Westbrook (19 pkt, 11 zbiórek).

Jednak trzecia kwarta to już absolutny popis Warriors, którzy po jej zakończeniu prowadzili 91:71. Trójkę za trójką zaczął trafiać Stephen Curry, który ostatecznie zakończył spotkanie z dorobkiem 33 pkt (plus 6 zbiórek i 7 asyst), a dzielnie wspierali go zwłaszcza Wiggins (20 pkt) i Klay Thompson (18 pkt). Ekipa z San Francisco wygrała cały mecz 123:109.

Źródło: Getty Images LeBron James (z lewej) musiał uznać wyższość Stepha Curry'ego

Finaliści nie zawiedli

Wcześniej odbyło się spotkanie ubiegłorocznych finalistów Boston Celtics, którzy podejmowali Philadelphia 76ers. Gospodarze zwyciężyli 126:117 mając dużą przewagę zwłaszcza w drugiej części spotkania, a o ich wygranej przesądziła skuteczność z pola na poziomie 56 procent, znakomita gra w kontrataku (24 pkt przy zaledwie 2 Sixers) i straty rywali wymuszone twardą obroną.

Najlepsi na parkiecie w drużynie Celtów byli jej liderzy: Jaylen Brown (35 pkt) i Jason Tatum (35 pkt, 12 zbiórek), ale jednym z kluczowych zawodników tego dnia był również rezerwowy Malcolm Brogdon (16 pkt, 4 asysty), którego nie mógł zatrzymać drugi garnitur ekipy z Filadelfii.

W 76ers należy wyróżnić Jamesa Hardena (35 pkt, 8 zbiórek, 7 asyst), a pod względem liczb dobrze spisał się uznawany za jednego z faworytów do tytułu MVP środkowy Joel Embiid (26 pkt, 15 zbiórek, 5 asyst). Jednak Kameruńczyk w najważniejszych momentach spotkania był praktycznie niewidoczny, a jego współpraca z Hardenem była bardzo czytelna i pozwalała rywalom na szybką reakcję w obronie.

Źródło: Getty Images Boston Celtics pewnie pokonali 76ers

Debiut Sochana w nocy

Polskich kibiców najbardziej interesuje debiut w NBA Jeremy'ego Sochana. Zawodnik wybrany w tegorocznym drafcie przez San Antonio Spurs powinien wyjść w pierwszej piątce w spotkaniu z Charlotte Hornets, które rozpocznie się o godzinie 2.00 w nocy ze środy na czwartek.

Źródło: Getty Images Sochan jest graczem San Antonio Spurs

Wyniki NBA, 19 października:

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 126:117

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 123:109