Niespodziewany scenariusz w NBA. Finał w oryginalnym terminie

Kiedy wróci NBA? "Cały czas jest zbyt dużo niewiadomych" - NBA i inne ligi... czytaj dalej » Koronawirus sparaliżował sport na całym świecie. W NBA długo wstrzymywali się z decyzją o przerwaniu zmagań. W końcu po tym, jak zakażenie wykryto u Rudy'ego Goberta z Utah Jazz, zdecydowano się na ten ruch.

Interesująca propozycja

Teraz władze ligi z komisarzem Adamem Silverem przewidują co najmniej 30 dni przerwy. Na 18 kwietnia zaplanowano start play-offów, ale wszystko wskazuje na to, że to termin nierealny. Rozprzestrzenianie się pandemii w Stanach Zjednoczonych jest dopiero w początkowym stadium. Zdaniem ekspertów szczyt zachorowań dopiero ma nadejść.

Pojawiła się właśnie ciekawa informacja na temat planu dokończenia rozgrywek. Dziennikarz ESPN Bobby Marks dotarł do rozważanego ponoć scenariusza.

Start w Boże Narodzenie

Optymistyczne prognozy wskazują, że rywalizacja może zostać wznowiona nawet w maju. W czerwcu, a więc wtedy, kiedy pierwotnie sezon miałby się kończyć, rozpoczęłyby się play-offy. Mistrza wyłoniono by w sierpniu. Wtedy także odbyłby się draft. Nowy sezon 2020/2021 zamiast pod koniec października, wystartowałby w Boże Narodzenie.

Zespoły nadal miałyby jednak do rozegrania aż 82 spotkania sezonu zasadniczego, ale w o dwa miesiące krótszym czasie. To oznacza niesamowite obciążenia dla koszykarzy, bo zmagania regularne trwałyby mniej więcej 110 dni - między końcem grudnia a połową kwietnia.



Interesting when you lay it out:



Mid-June- start of the NBA playoffs



Early August- NBA Finals



End of August- Draft



Sept. 1- Start of FA



Sept. 10- Summer/fall league



Dec. 10- training camp opens



Dec. 25- regular season opens (82 games)



Mid-June- NBA season ends — Bobby Marks (@BobbyMarks42) March 16, 2020





W tym momencie w gronie zawodników NBA badania wykazały kilka przypadków zakażenia koronawirusem.