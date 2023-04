Dwa zespoły z awansem do kolejnej rundy. Celtics szansy nie wykorzystali

14.02 Jeremy Sochan to polski jedynak w NBA, który z każdym kolejnym tygodniem czyni postępy i wystąpi w meczu Wschodzących Gwiazd. Co zaskoczyło go najbardziej po przejściu na zawodową grę w koszykówkę? Zawodnik San Antonio Spurs opowiedział o tym Michałowi Sznajderowi z TVN 24.

Jeremy Sochan o tym, co najbardziej zaskoczyło go w NBA

Grający przed własną publicznością Suns, prowadzeni przez zdobywcę 47 punktów Devina Bookera, pokonali Los Angeles Clippers 136:130 i rywalizację do czterech zwycięstw wygrali 4-1.

Kapitalna kwarta Bookera

Decydująca okazała się trzecia kwarta, którą gospodarze rozpoczynali przegrywając 61:70, a zakończyli 17-punktowym prowadzeniem (111:94). W tej części meczu świetnie zagrał Booker, zdobywając 25 punktów, przy bardzo wysokiej skuteczności (10 z 11 rzutów celnych). W całym meczu zanotował ponadto 10 asyst i osiem zbiórek.

Booker jest dopiero trzecim koszykarzem w ostatnim ćwierćwieczu, który w jednej kwarcie meczu play off zdobył co najmniej 25 punktów. Przed nim tej sztuki dokonali tylko Damian Lillard (25 w 2019 roku) oraz Allen Iverson (26 w 2001).

- To było niemal duchowe przeżycie. Z wiekiem nie krzyczę zbyt dużo w czasie meczu, ale kiedy (Booker) trafiał za trzy, poczułem tę energię i wiem, że wszyscy to poczuli - chwalił młodszego kolegę 34-letni Durant, który zakończył spotkanie z dorobkiem 31 pkt.



50 points in the 3rd.



A postseason franchise record for points in a quarter.





Deandre Ayton dodał 21 i Chris Paul - 15.

W drużynie gości, w której znów zabrakło kontuzjowanych Kawhiego Leonarda i Paula George'a, wyróżnili się Nick Powell - 27 i Francuz Nicolas Batum - 19.

Nuggets też potrzebowali pięciu meczów

W pięciu meczach rozstrzygnęła się również rywalizacja Denver Nuggets z Minnesota Timberwolves. W stolicy Kolardo gospodarze zwyciężyli 112:109 i będą rywalami "Słońc" w półfinale Konferencji Zachodniej.

Serb Nikola Jokić, kandydat do trzeciego z rzędu tytułu najlepszego gracza sezonu zasadniczego (MVP), zdobył w końcówce kluczowe punkty. W całym spotkaniu uzyskał ich 28, choć dość często się mylił, trafiając z pola tylko osiem razy na 29 prób.



Nikola Jokic dropped a triple-double as the Nuggets took Game 5.



: 28 PTS, 17 REB, 12 AST



Denver advances to the Western Conference Semifinals #NBAPlayoffs presented by Google Pixel





W Bostonie Celtics przegrali z Atlanta Hawks 117:119, ale w play off prowadzą 3-2.

"Celtowie" mieli wielką szansę zakończyć zmagania. Na początku ostatniej kwarty mieli 13 punktów przewagi, lecz nie potrafili jej utrzymać. Bohaterem spotkania był Trae Young, którego rzut z dystansu na 2,8 s przed końcową syreną dał zwycięstwo "Jastrzębiom". W całym meczu 24-letni koszykarz zdobył 38 punktów.

Mecz numer sześć odbędzie się w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego w Atlancie.



WHO ELSE





Zgodnie z tradycją podczas meczów pierwszej rundy play off przyznawane są nagrody w poszczególnych kategoriach. Najlepszym debiutantem został 20-letni Paolo Banchero z Orlando Magic, a zawodnikiem, który poczynił największe postępy - Fin Lauri Markkanen z Utah Jazz.

Nie przyznano jeszcze tylko nagrody MVP. Kandydatami są: Jokic, Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks oraz Kameruńczyk Joel Embiid z Philadelphia 76ers.

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy play off koszykarskiej ligi NBA:

Konferencja Wschodnia

Boston Celtics - Atlanta Hawks 117:119

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-2 dla Celtics)

Konferencja Zachodnia

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 112:109

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 4-1 dla Nuggets)

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 136:130

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 4-1 dla Suns)