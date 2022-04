Kłopoty najlepszej drużyny sezonu w play offach NBA

Dla Nuggets 37 punktów w Denver zdobył Serb Nikola Jokić - w tym dwa bardzo ważne w ostatniej kwarcie. Sześć minut przed końcem gospodarze wygrywali 113:103, ale wtedy inicjatywę przejęli Warriors i objęli prowadzenie 121:119. Do wyrównania doprowadził właśnie Jokić, a potem Nuggets zdobyli jeszcze pięć punktów, nie tracąc już żadnego.

Kłopoty Suns

Niespodziewanie trudno wiedzie się w pierwszej rundzie zespołowi Suns, która w fazie zasadniczej miała imponujący bilans 64-18. Po czterech potyczkach w fazie play off z New Orleans Pelicans tylko z tym rywalem remisuje.



W niedzielę Pelicans zwyciężyli u siebie 118:103 w dużej mierze dzięki Brandonowi Ingramowi (30 pkt) oraz Litwinowi Jonasowi Valanciunasowi (26 pkt i 15 zbiórek). Suns grali ponownie bez swojego najlepszego strzelca Devina Brookera, który doznał kontuzji w drugim meczu tej fazy.



Piąte spotkanie zaplanowane jest na wtorek w Phoenix.

Źródło: Getty Images Chris Paul w meczu Phoenix Suns - New Orleans Pelicans

Bucks bliżej awansu

Bliscy awansu do drugiej rundy są broniący tytułu koszykarze Milwaukee Bucks, którzy w niedzielę ograli na wyjeździe Chicago Bulls 119:95 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-1. W historii Byków nigdy nie udało się awansować do kolejnej rundy przy takiej przewadze rywala po czterech meczach. Zmagania w tej parze mogą zakończyć się już w środę.



W korzystnej sytuacji jest również drużyna Miami Heat, która po wyjazdowym zwycięstwie nad Atlanta Hawks 110:86 prowadzi 3-1. Piąty mecz rozegrany zostanie we wtorek.

Wyniki niedzielnych meczów pierwszej rundy play off w koszykarskiej lidze NBA:





Konferencja Wschodnia:



Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 95:119

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Bucks)



Atlanta Hawks - Miami Heat 86:110

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Heat)



Konferencja Zachodnia:



Denver Nuggets - Golden State Warriors 126:121

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Warriors)



New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 118:103

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-2)