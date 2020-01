Palec nienaturalnie wygięty. Koszmarny uraz w NBA

Lider Szóstek doznał urazu już w pierwszej kwarcie, zahaczając pechowo o Stevena Adamsa. Już nawet nie próbował zablokować rzutu Dariusa Bazleya, bo kość lewej ręki wyraźnie wyskoczyła ze swojego miejsca - palec był nienaturalnie wygięty.

Realizator nie miał litości dla tych, którzy są wrażliwi na takie obrażenia.



Embiid re-entered the game after dislocating his finger...badly. pic.twitter.com/u0Eg1a5IbD — House of Highlights (@HoHighlights) January 7, 2020

Kameruńczyk szybko udał się do szatni, gdzie sztab medyczny nastawił mu palec. Na drugą kwartę był już gotowy do gry.

Ostatecznie jego zespół wygrał 120:113, a on zakończył mecz z dorobkiem 18 punktów i dziewięciu zbiórek.

- Było dość nieciekawie. W zasadzie to grałem jedną ręką. Chciałem tylko zwycięstwa - przyznał Embiid.

Udało się. Dla Szóstek była to pierwsza wygrana po czterech kolejnych porażkach. Koszykarze z Filadelfii przerwali tym samym zwycięską serię (pięć meczów - red.) Oklahomy.

- Myślałem, że palec jest złamany, ale prześwietlenie nic poważnego nie wykazało - powiedział po meczu Embiid.

Do wygranej jego zespołu przyczynili się też Josh Richardson (23 punkty), Tobias Harris (18) oraz Ben Simmons (17 pkt, 15 zbiórek i osiem asyst). U pokonanych najlepszy bilans miał wspomniany Adams (24 punkty i 15 zbiórek).

Wyniki poniedziałkowych meczów:

Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder 120:113

Charlotte Hornets - Indiana Pacers 104:115

Washington Wizards - Boston Celtics 99:94

Orlando Magic - Brooklyn Nets 101:89

Atlanta Hawks - Denver Nuggets 115:123

New Orleans Pelicans - Utah Jazz 126:128

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 126:104

Dallas Mavericks - Chicago Bulls 118:110

Sacramento Kings - Golden State Warriors 111:98