Dwukrotny mistrz NBA zwolniony z kontraktu. Przegrał z kontuzją stopy

Słynna tenisistka cheerleaderką w przerwie meczu koszykówki Koszykarze zeszli... czytaj dalej » W maju przeszedł zabieg i liczył na powrót do koszykówki. Ostatnie badania wykazały, że musiałby pauzować dłużej niż oczekiwano.

"Od dzisiaj nie będę w składzie Trail Blazers, całą energię mogę skupić na rehabilitacji" - poinformował w mediach społecznościowych.

Gasol mistrzem z LA Lakers

Gasol ma dyskutować z klubem na temat pracy w sztabie szkoleniowym w roli jednego z asystentów, choć niewykluczone, że jeszcze spróbuje kontynuować karierę.



Kontrakt z Trail Blazers podpisał w lipcu jako wolny zawodnik. Poprzednio był zawodnikiem ekipy Milwaukee Bucks, do którego przeszedł w marcu.



W przeszłości grał w Barcelonie, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls i San Antonio Spurs.

Jest dwukrotnym mistrzem NBA z LA Lakers (2009, 2010), a z reprezentacją Hiszpanii mistrzem świata (2006), trzykrotnym mistrzem Europy (2009, 2011, 2015) oraz trzykrotnym medalistą igrzysk (srebro 2008 i 2012, brąz 2016).



As of today, I will no longer be a member of the @TrailBlazers player roster, so I can focus all my energy on my rehabilitation. pic.twitter.com/JlXWJ73B23 — Pau Gasol (@paugasol) 20 listopada 2019