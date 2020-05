Rewolucja w NBA, gwiazda krytykuje. "Do diabła, nie"

Shaq domaga się zakończenia sezonu. "Nie mogę już tego słuchać" Jeden z... czytaj dalej » - Ta umowa to powrót do korzeni. Zaczynaliśmy razem, a teraz znów będziemy wspólnie dbali o rozwój koszykówki - powiedział odpowiedzialny za globalne umowy w NBA Salvatore LaRocca.

Wilson piłki do NBA dostarczał przez 37 sezonów od 1946 roku. Teraz za sprzęt będzie odpowiedzialny także m.in. w kobiecej WNBA i zapleczu męskich rozgrywek - NBA G League.

Wilson wciąż produkuje piłki także dla rozgrywek uniwersyteckich NCAA. Zmiana dostawy nastąpi w 75. sezonie NBA w historii.

"Nadal oddani koszykówce"

"Partnerstwo między Spaldingiem a NBA kończy się po sezonie 2020/21. Nasza firma stworzyła pierwszą piłkę do koszykówki w 1894 roku, prawie 100 lat przed tym, gdy zawarliśmy porozumienie z NBA. Po tych prawie czterech dekadach jesteśmy dumni z naszej współpracy. Pozostaniemy nadal oddani koszykówce i będziemy pracować tak samo, jak wcześniej. Jako globalny lider produktów koszykarskich wciąż będziemy oferować nowe produkty dla zawodników z całego świata" - napisano w oświadczeniu Spaldinga.

Zapowiedziana zmiana piłki nie spodobała się gwieździe NBA Kevinowi Durantowi. Skrzydłowy Brooklyn Nets, który od prawie roku leczy kontuzję kolana i niedawno był zakażony koronawirusem, napisał na Instagramie: "Do diabła, nie".



“Oh hell Nah!!!”

- Kevin Durant on NBA switching to Wilson basketballs



(via @ChrisBHaynes IG) pic.twitter.com/wGbFpE94En — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 13, 2020





Rozgrywki NBA są wstrzymane z powodu pandemii COVID-19 od początku marca. Być może zmagania zostaną wznowione w czerwcu.

Mistrzostwa broni ekipa Toronto Raptors.