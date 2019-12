Niemożliwy Doncić. Pobił rekord Jordana

20-latek z Lublany jest w nieziemskiej formie. W dziewiątym meczu w tym sezonie zanotował triple-double, czyli trzy dwucyfrowe statystyki. Został pierwszym w tym sezonie zawodnikiem, który osiągnął granicę 30 punktów, 15 asyst i 10 zbiórek. Jego "numery" ze spotkania w San Francisco to 31, 15 i 12, a na parkiecie spędził zaledwie 30 minut. W ostatniej kwarcie trener Mavericks Rick Carlisle oszczędzał największą gwiazdę drużyny.

Kluczowa dla losów spotkania okazała się trzecia, którą goście wygrali 45:24. Zwycięska seria Warriors zakończyła się na czterech spotkaniach.



Luka Doncic had everything working and finished with 31 points, 15 assists and 12 rebounds for his ninth triple-double of the season and a 141-121 Mavericks win



pic.twitter.com/qYq9KaotP6 — USA TODAY NBA (@usatodaynba) December 29, 2019





Tajemnica Doncicia

Był to drugi występ Doncicia po urazie kostki. - On tak samo ciężko pracuje na treningach, jak i podczas rehabilitacji. Kocha koszykówkę, a koszykówka kocha jego. To cała tajemnica - spuentował jego postawę szkoleniowiec.



Słoweniec został najmłodszym graczem w historii NBA od czasu Michaela Jordana, który skończył przynajmniej jeden mecz z 30 punktami i 15 asystami. Rekord Jego Powietrzności przetrwał od sezonu 1984/1985. MJ miał wtedy 21 lat.



- 31 PTS, 12 REB, 15 AST

- Only 3 quarters of action

- 9th triple-double of season



Luka Doncic becomes the youngest player in @NBAHistory to record multiple 30-point/15-assist games in a season. #SAPStatLineOfTheNightpic.twitter.com/wlWh1A06ag — NBA.com/Stats (@nbastats) December 29, 2019





Bez limitu

Nikt nie wie, gdzie jest limit możliwości genialnego rozgrywającego. W swoim drugim sezonie w NBA średnio notuje blisko 30 pkt i dziewięć asyst oraz ponad dziewięć zbiórek na mecz.



Doncicia dzielnie wspierali i uzupełniali Tim Hardaway Jr. (25 punktów) i Łotysz Kristaps Porzingis (18 punktów i siedem zbiórek). Wśród finalistów pięciu poprzednich sezonów, którzy jednak w niczym nie przypominają zespołu choćby z ostatnich rozgrywek, wyróżnił się pozyskany latem D'Angelo Russell. Zdobył 35 punktów, z czego 30 w pierwszej połowie.



Mavs z bilansem 21 zwycięstw i 10 porażek są na czwartym miejscu w Konferencji Zachodniej. Występujący od tego sezonu w San Francisco Wojownicy (9-25) zamykają tabelę.

Prowadzą Los Angeles Lakers (25-7), którzy w sobotę wygrali po raz 25. w sezonie. W tym razem na wyjeździe z Portlnd Trail Blazers 128:120.



Ze zwycięstwa cieszyli się także koszykarze i kibice Milwaukee Bucks. Najlepsza obecnie drużyna rozgrywek, z bilansem 29-5, we własnej hali pokonała Orlando Magic 111:100.



Wyniki sobotnich meczów:

Miami Heat - Philadelphia 76ers 117:116 (po dogr.)

Washington Wizards - New York Knicks 100:107

Los Angeles Clippers - Utah Jazz 107:120

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 111:100

San Antonio Spurs - Detroit Pistons 136:109

Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 120:128

Chicago Bulls - Atlanta Hawks 116:81

Houston Rockets - Brooklyn Nets 108:98

Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers 88:94

Boston Celtics - Toronto Raptors 97:113

Sacramento Kings - Phoenix Suns 110:112

New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 120:98

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 121:141

Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 119:110