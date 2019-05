Kozły coraz bliżej najlepszego wyniku od 45 lat. Popis Antetokounmpo

04.05.2019 | Koszykarze Portland Trail Blazers pokonali u siebie Denver Nuggets 140:137, a do wyłonienia zwycięzców potrzebne były aż cztery dogrywki. W drugim piątkowym meczu Milwaukee Bucks wygrali na wyjeździe z Boston Celtics 123:116. W drugiej rundzie play off ligi NBA obaj zwycięzcy prowadzą 2-1.

W odróżnienie od pierwszego meczu, wygranego w środę 108:100, w drugim przewaga gospodarzy nie podlegała już dyskusji. Już pierwszą kwartę wygrali różnicą 14 punktów. W ciągu niecałej minuty Grek Giannis Antetokounmpo popisał się dwoma wsadami i kontrą, a inni zawodnicy Bucks dołożyli swoje punkty.

- Wiem, że moi koledzy dużo ode mnie oczekują i patrzą na mnie od początku gry. Chciałem jak najlepiej zacząć i myślę, że dobrze to działało i dało nam dużo energii - powiedział Antetokounmpo.

Nie napotkali oporu

Oszołomiona drużyna z Kanady ani przez chwilę nie zagroziła Kozłom.

Dwucyfrowy dorobek punktowy uzyskało w sumie aż sześciu graczy z Milwaukee, w tym Ersan Ilyasova, który - zdaniem trenera Mike'a Budenholzera - rozegrał swój najlepszy mecz w sezonie. W ciągu 21 minut Turek uzyskał 17 punktów.

Liderem Bucks był jednak Antetokounmpo, który cały mecz zakończył z dorobkiem 30 punktów i 17 zbiórek. Reprezentant Grecji potwierdził, że zasłużył na ogłoszoną wcześniej w piątek nominację do tytułu najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) sezonu. Oprócz niego władze ligi wytypowały Paula George'a (Oklahoma City Thunder) i Jamesa Hardena (Houston Rockets). Zwycięzca zostanie ogłoszony 24 czerwca.

Trzeci mecz finału Konferencji Wschodniej zostanie rozegrany w niedzielę w Toronto.

W finale Konferencji Zachodniej obrońcy tytułu mistrzowskiego Golden State Warriors prowadzą z Portland Trail Blazers 2-0.