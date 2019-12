Metta World Peace chce trenować słabeusza NBA. "Prosto z dżungli, by zdobyć tytuł"

Marzył o domu z fontannami i żeby nie być księdzem. Udało się Był sobie... czytaj dalej » W piątek zwolniono Davida Fizdale'a, a tymczasowym szkoleniowcem zespołu został Mike Miller.



- Jeśli miejsce w Knicks jest wolne, to zdecydowanie chcę tam pracować. Wprowadzę do zespołu uliczną mentalność - czerwona cegła, twardy nos. To byłoby coś epickiego dla takich ludzi jak ja - prosto z dżungli do Nowego Jorku, by zdobyć tytuł" - napisał w mediach społecznościowych Metta World Peace, cytowany przez portal espn.com

"Przyjaciel Pandy"

Jako Ron Artest stał się antybohaterem ligi w listopadzie 2004 roku, będąc graczem Indiana Pacers. Podczas meczu w Detroit pomiędzy Pistons a Indianą doszło do bójki między koszykarzami. Najaktywniejszy był właśnie Artest, który - jak to określono - naruszył nietykalności kibiców. Wykluczony z gry został do końca sezonu.

We wrześniu 2011 roku, po przejściu na buddyzm, zmienił nazwisko. Imię Metta w tym systemie filozoficzno-religijnym oznacza bezwarunkową i nieprzywiązaną do konkretnych obiektów miłującą dobroć, a nazwisko World Peace - światowy pokój.

Metta World Peace chce trenować słabeusza NBA

Po zakończeniu kariery w NBA - w roku 2017 - spędził sezon w Chinach. Tam przyjął nazwisko tłumaczone jako "Przyjaciel Pandy".

Fizdale, pod wodzą którego Knicks mieli bilans 4-18, jest pierwszym zwolnionym trenerem NBA w tym sezonie.

Wyniki sobotnich meczów NBA:



Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 130:84

Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 141:94

New York Knicks - Indiana Pacers 103:104

Houston Rockets - Phoenix Suns 115:109

Utah Jazz - Memphis Grizzlies 126:112