Kolejna gwiazda NBA wyzdrowiała. Marcus Smart wolny od koronawirusa

Ślad po zakażeniu zniknął. Ozdrowienia w NBA Pierwszy... czytaj dalej » "Od dwóch dni jestem wolny od koronawirusa. Dziękuję wszystkim za dobre myśli i modlitwy, teraz ja posyłam je wszystkim, którzy są tym dotknięci" - napisał Smart na Twitterze.

O pozytywnym teście na koronawirusa rozgrywający Celtów poinformował 19 marca. Był jedynym koszykarzem drużyny z Bostonu dotkniętym chorobą.

Grał przeciwko Gobertowi

W ciągu trzech tygodniu poprzedzających testy dwukrotnie występował w meczach przeciwko drużynie Utah Jazz, której dwaj koszykarze: Rudy Gobert i Donovan Mitchell otrzymali pozytywne wyniki na obecność koronawirusa. Zakażenie stwierdzono również u zawodnika Detroit Pistons Christiana Wooda. Wszyscy oni kilka dni temu poinformowali o swoim wyzdrowieniu.



Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love! — marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020

NBA zawiesiła mecze 11 marca, niezwłocznie po potwierdzeniu zakażenia Goberta. Od tej pory koszykarze pozostawali w domach, utrzymując kontakt z drużynami za pomocą wideokonferencji. Wszystkie treningi zostały odwołane, a trenerzy przekazują zawodnikom plany treningowe, możliwe do realizacji w domu.

Boston Celtics przed zawieszeniem rozgrywek zajmowali trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej NBA.