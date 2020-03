Gortat zaskoczył zdjęciem. "Historyczny moment w łódzkiej kamienicy"

View this post on Instagram

Historyczny moment:)) Wielu z was myśli ze podpisanie kontraktu NBA jest w wypasionym biurze i przy świetle kamer:))) ..... w moim przypadku było to na śródmieściu w Łodzi @kochamlodz w kamienicy:) dostałem przesyłkę fedexem która miałem podpisać i odrazu odesłać w kopercie zwrotnej.:) dlatego usiadłem jak stałem i zacząłem podpisywać. Wtedy jeden z nich mówi :..... to jest historyczny moment:))) trzeba to uwiecznić na fotografi:) i tak się stało :))) podpisałem „rookie contract” na dwa lata z drużyna Orlando Magic:) w towarzystwie @miciel7 i @mariuszlysio . Dzisiaj patrzę na to z takim sentymentem ze jednocześnie chce mi sie śmiać i płakać :))) #chudyMiciel #gansterskieKoszulki #chudziJakSzkapy #gowniarze #szefMariusz #czasyPRL