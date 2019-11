Młodzież szturmuje NBA. Dwa mecze, dwa wyrównane rekordy

Real Madryt zapewnił sobie miejsce w Final Four Euroligii po tym, jak wygrał z Panathinaikosem Ateny 89:82. Znakomite zawody rozegrał 19-letni koszykarz Królewskich Luka Doncic, który najprawdopodobniej przejdzie do NBA.

Luka Doncic wprowadził Real do Final Four Euroligi

11.01 | Luka Doncić przyczynił się do wyjazdowego zwycięstwa Dallas Mavericks nad Minnesota Timberwolves 119:115 w piątkowym meczu ligi NBA. To kolejny świetny występ 19-letniego Słoweńca, który jest objawieniem rozgrywek.

Trzy dni przed meczem w Phoenix Mavericks przegrali u siebie z Los Angeles Clippers 99:114, a Doncic, który zdobył 22 punkty, nie trafił żadnej z ośmiu prób na trzy. Nie rozpamiętywał jednak tamtego niepowodzenia.



- To była tylko jedna gra, przegraliśmy jeden mecz. Nie trzeba się tym martwić. Po prostu przychodzisz na następny i udajesz, że nic się nie wydarzyło. Nie mogę się doczekać każdego spotkania w lidze, jestem podekscytowany każdym meczem. Taki jestem - mówił po wygranej w Arizonie 20-latek. "Słoweński kurczak może znosić złote jajka". Gwiazda NBA na drodze Polaków "Luka Magic",... czytaj dalej »

Young jak Doncic

Jego skuteczność przydała się szczególnie w decydującym momencie czwartej kwarty. Od stanu 97:96 dla gospodarzy - na 8,29 min przed jej końcem - koszykarze z Teksasu zdobyli jedenaście punktów z rzędu, wychodząc pięć minut przed ostatnią syreną na prowadzenie 107:97, którego już nie oddali. Słoweniec trafił w tym okresie cztery ważne rzuty wolne.

W całym spotkaniu miał 50-procentową skuteczność z gry (12/24, w tym tylko 3/11 za trzy punkty) i nie pomylił się przy 15 z 18 wykonywanych wolnych. Zanotował też dziewięć zbiórek i 11 asyst, będąc blisko ósmego w sezonie triple-double. Poprzednio 42 punkty uzyskał 18 listopada w derbach Teksasu z San Antonio Spurs.

Rekord kariery wyrównał tej nocy też Trae Young. Mimo zdobytych 49 punktów i sześciu asyst, nie udało mu się jednak poprowadzić Atlanty Hawks do zwycięstwa w meczu z Indiana Pacers. Liderowi Jastrzębi udało się tylko doprowadzić do dogrywki, trafiając 11 sekund przed końcem czwartej kwarty. W dodatkowych pięciu minutach nieznacznie lepsi byli gospodarze - 105:104.



Tomorrow: We travel to H-Town and take on the Rockets! pic.twitter.com/Yqo8iTh8bk — Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 30, 2019

Po przerwie związanej ze Świętem Dziękczynienia czołowe zespoły obydwu konferencji kontynuowały zwycięską passę, wygrywając swoje dziesiąte kolejne spotkania. Liderzy na Wschodzie Milwaukee Bucks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 119:110.

Bohaterem meczu był Giannis Antetokounmpo, który zanotował 19. double-double z rzędu. Tym razem miał 33 punktów i 12 zbiórek. To oznacza, że we wszystkich występach tego sezonu uzyskiwał dwucyfrowe statystyki w dwóch elementach gry. George Hill zdobył dla zwycięzców 18 punktów. W ekipie Cavaliers wyróżnił się pierwszoroczniak Darius Garland - 21.

Najlepsi na Zachodzie Los Angeles Lakers pokonali u siebie Washington Wizards 125:103. Anthony Davis grał tylko w trzech kwartach i w 27 minut zdobył dla gospodarzy 26 punktów, miał 13 zbiórek i trzy bloki. LeBron James, który także odpoczywał w czwartej odsłonie dodał 23 pkt i 11 asyst.

Wyniki piątkowych meczów NBA:

Brooklyn Nets - Boston Celtics 112:107

Orlando Magic - Toronto Raptors 83:90

Detroit Pistons - Charlotte Hornets 107:110

New York Knicks - Philadelphia 76ers 95:101

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 110:119

Miami Heat - Golden State Warriors 122:105

Indiana Pacers - Atlanta Hawks 105:104 (po dogrywce)

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 109:104

Memphis Grizzlies - Utah Jazz 94:103

San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers 107:97

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 113:120

Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 107:103

Los Angeles Lakers - Washington Wizards 125:103