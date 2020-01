Lakersi prowadzili 33 punktami, a i tak ledwo się uratowali

Stworzył globalny fenomen. Zmarł były komisarz NBA David Stern W wieku 77 lat w... czytaj dalej » Milwaukee wygrało 106:104 i z 31 zwycięstwami w 36 meczach są najlepszą ekipą w lidze.



Końcówka spotkania w Fiserv Forum była nerwowa. Po trafieniu Greka Giannisa Antetokounmpo gospodarze prowadzili 106:100, ale od tego momentu punkty zdobywali już tylko rywale. Timberwolves mogli doprowadzić do dogrywki, lecz w ostatnich sekundach spudłował Gorgui Dieng.



Wśród triumfatorów wyróżnił się Antetokounmpo - 32 punkty i 17 zbiórek. To już jego 30. tzw. double-double w 33 występach w tym sezonie. Z kolei dla gości, grających bez Andrew Wigginsa i Karla-Anthony'ego Townsa, 22 punkty zdobył Shabazz Napier.

Demolka po pierwszej kwarcie

Nic nie wskazywało, że równie gorąco do samego końca będzie w Los Angeles. Miejscowi Lakers wygrali pierwszą kwartę 43:17, a do przerwy prowadzili różnicą nawet 33 punktów (74:41). To nie był jednak koniec, bo druga połowa należała do Suns. Goście wzięli się za odrabianie strat. Jeszcze w czwartej kwarcie doskoczyli liderów Konferencji Zachodniej na osiem punktów (97:105), napędzili rywalom sporego stracha, ale na więcej zabrakło im mocy.



Lakersi wygrali 117:107, to ich trzecie zwycięstwo z rzędu. Świetnie w ich szeregach spisał się LeBron James, który zapisał na koncie ósme triple-double w sezonie - 31 punktów, 13 zbiórek i 12 asyst. Anthony Davis dołożył 26 punktów i 11 zbiórek. W ekipie Suns najlepiej zagrał Devin Booker (32 pkt).



Wszystkie cztery noworoczne mecze (w ostatnim Washington Wizards ulegli Orlando Magic 101:122) poprzedziła minuta ciszy w hołdzie zmarłemu byłemu komisarzowi ligi NBA Davidowi Sternowi.

Wyniki środowych meczów:

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 117:107

Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves 106:104

New York Knicks – Portland Trail Blazers 117:93

Washington Wizards – Orlando Magic 101:122