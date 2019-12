LeBron zgasił gwiazdę na urodziny

Niemożliwy Doncić. Pobił rekord Jordana Szaleństw Luki... czytaj dalej » Doncić robi furorę, w poprzedni wieczór pobił rekord Michaela Jordana i został najmłodszym zawodnikiem NBA, który w więcej niż jednym meczu uzbierał minimum 30 punktów i 15 asyst. To nie wszystko. 20-latek z Lublany został również pierwszym, który w tym sezonie osiągnął granicę 30 punktów, 15 asyst i 10 zbiórek.

Klub 9000

Słoweńca i jego dzielnie spisujących się Mavs sprowadzili na ziemię liderzy Konferencji Zachodniej Los Angeles Lakers. Kalifornijczycy napędzani przez Anthony'ego Davisa (23 punkty i 9 zbiórek, w tym 8 celnych rzutów z gry na 12 prób) i LeBrona Jamesa. Ten ostatni skończył wieczór z 13 punktami i 13 asystami i wszedł do elitarnego klubu posiadaczy co najmniej 9 tysięcy asyst. Więcej w NBA uzbierali tylko John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson, Magic Johnson, Oscar Robertson, Chris Paul i Isiah Thomas. A wszystko to w przeddzień 35. urodzin trzykrotnego mistrza NBA.



Lakersi postawili na szczelną obronę i wyłączenie z gry Doncicia. Udało się. Goście w całym meczu rzucali ze skutecznością 36 proc., a Słoweniec, być może pamiętający o niedawnej kontuzji kostki, zdobył 19 punktów, niewiele jak na jego możliwości, bo w tym sezonie rzuca średnio 30 punktów.



Po dwóch kwartach Kalifornijczycy prowadzili 54:43, a po kolejnej (84:69) w hali Staples Center można było gasić światła. Skończyło się na 108:95. To 26. zwycięstwo ekipy z LA.

Dłoń Bryanta

Na otarcie łez słabszemu niż zazwyczaj Donciciowi pozostało uściśnięcie dłoni odpoczywającego na emeryturze Kobego Bryanta w połowie trzeciej kwarty przed wznowieniem gry w narożniku boiska.



- Powiedział coś po słoweńsku, byłem zaskoczony - przyznał już po meczu Doncić.



"Przyszłość NBA spotkała się z przeszłością" - skomentowano za oceanem.

