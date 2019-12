Młodość pokonała LeBrona. "Możemy postawić się wielkim"

LeBron James i Luka Doncic to wielkie gwiazdy NBA

Po rocznej przerwie na parkiety NBA wraca Carmelo Anthony. 35-latek podpisał niegwarantowaną umowę z Portland Trail Blazers. Anthony wcześniej reprezentował barwy Denver Nuggets, New York Knicks oraz Houston Rockets.

Carmelo Anthony wrócił do NBA

Carmelo Anthony wrócił do NBA

11.01 | Luka Doncić przyczynił się do wyjazdowego zwycięstwa Dallas Mavericks nad Minnesota Timberwolves 119:115 w piątkowym meczu ligi NBA. To kolejny świetny występ 19-letniego Słoweńca, który jest objawieniem rozgrywek.

Do pierwszego spotkania obu panów w tym sezonie doszło na początku listopada. Lepsi w wyjazdowym starciu okazali się wówczas Lakersi (119:110 po dogrywce), a obaj koszykarze zanotowali po triple-double. LeBron do 39 zdobytych punktów dołożył wówczas 16 asyst i 12 zbiórek. Dorobek Doncicia to: 31 punktów, 15 asyst i 13 zbiórek.

Kibice mieli prawo spodziewać się świetnego widowiska także w niedzielę polskiego czasu, tym razem w hali Staples Center. Kolejny fenomenalny występ Luki Doncicia. Podąża śladami LeBrona Jamesa Luka Doncic... czytaj dalej »

LeBron - Luka 1:1

Górą był Słoweniec. To on poprowadził Mavericks do wygranej i tym samym przerwania serii dziesięciu zwycięstw z rzędu Jeziorowców.

Do przerwy minimalną przewagę mieli gospodarze (62:59), ale losy meczu odwróciły się w trzeciej kwarcie, wygranej przez drużynę z Dallas 35:17. Świetnie w tej części spotkania zagrał Doncic, notując 16 punktów, cztery zbiórki i pięć asyst. Całe spotkanie zakończył z dorobkiem 27 punktów, dziewięciu zebranych piłek i 10 decydujących podań.



- To piękne zwycięstwo i wiele dla nas znaczy. Ono pokazuje, że możemy postawić się wielkim drużynom - skomentował Doncic, którego w Staples Center oklaskiwał Niemiec Dirk Nowitzki, legenda klubu z Dallas.

Źródło: gettyimages.com Luka Doncic vs LeBron James. Lepszy okazał się Słoweniec

W ekipie z Los Angeles tym razem najskuteczniejszy był Anthony Davis - 27 punktów. Dwa mniej zdobył James. Zebrał też dziewięć piłek i zanotował osiem asyst.

Mimo porażki Lakersi wciąż komfortowo prowadzą w Konferencji Zachodniej z bilansem 17 wygranych i trzech porażek. Mavericks zajmują na Zachodzie czwartą lokatę (13-6).

Wyniki niedzielnych meczów NBA:

Brooklyn Nets - Miami Heat 106:109

Detroit Pistons - San Antonio Spurs 132:98

Los Angeles Clippers - Washington Wizards 150:125

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 100:114

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 107:115

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 104:107

New York Knicks - Boston Celtics 104:113

Orlando Magic - Golden State Warriors 100:96

Toronto Raptors - Utah Jazz 130:110