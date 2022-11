Gwiazdor NBA zawieszony. Za późno przeprosił za "antysemickie treści"

Po ponad dwumiesięcznej przerwie do składu Brooklyn Nets wróci Kyrie Irving. Rozgrywający został odsunięty od rotacji z powodu niezaszczepienia przeciwko COVID-19, przez co nie mógłby występować na terenie Nowego Jorku i Kalifornii.

Irving wrócił do treningów z Brooklyn Nets

Problemy klubu Sochana. Była psycholog złożyła pozew San Antonio Spurs... czytaj dalej » Irving zalinkował film z 2018 roku "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", w którym m.in. pojawia się wątek żydowskiego spisku mającego na celu ucisk czarnoskórej społeczności.

Link do materiału wideo urodzony w Melbourne koszykarz opublikował w ubiegłym tygodniu, a później odmówił przeprosin, choć miał na to okazję m.in. podczas dwóch konferencji prasowych. W efekcie nowojorski klub postanowił zawiesić go na minimum pięć spotkań.

Irving: skupiłem się na tym, zamiast próbować złagodzić cierpienie moich żydowskich braci i sióstr

"Brak wyrzeczenia się antysemityzmu, gdy ma się ku temu wyraźną okazję, jest głęboko niepokojące, sprzeczne z wartościami naszej organizacji i stanowi zachowanie szkodliwe dla zespołu" - przekazał w oświadczeniu nowojorski klub.

Dopiero wtedy materiał wideo zniknął z jego konta na Twitterze, a Irving postanowił przeprosić. We wpisie na Instagramie przyznał, że film "zawierał nieprawdziwe, antysemickie treści" i wyraził ubolewanie względem tych, którzy poczuli się "urażeni pełnymi nienawiści stwierdzeniami".

Jak tłumaczył, nie jest antysemitą i początkowo wyprowadziło go z równowagi, że zaczął być o to oskarżany. "Skupiłem się na tym, zamiast próbować złagodzić cierpienie moich żydowskich braci i sióstr, których zraniło nienawistne przesłanie w tym filmie" - napisał Irving, który w środę zgodził się przekazać 0,5 mln dolarów na fundusz walki z nienawiścią.

Jeśli jego zawieszenie nie zostanie skrócone ani przedłużone, wróci do gry 13 listopada, kiedy Nets zmierzą się na wyjeździe z Los Angeles Lakers.



Kolejny raz

Nets nie po raz pierwszy mają problemy z Irvingiem. W styczniu 2021 roku niespodziewanie odłączył się od drużyny i opuścił kilka spotkań. Natomiast w sezonie 2021/22 odmawiając szczepienia na COVID-19 nie mógł grać w meczach rozgrywanych m.in. w Nowym Jorku, gdzie było to wymagane.



W składzie Nets oprócz Irvinga jest jeszcze jedna gwiazda - Kevin Durant. Zespół notuje jednak wyniki znacznie poniżej oczekiwań. W poprzednim sezonie odpadł już w pierwszej rundzie fazy play off, a obecny zaczął od dwóch zwycięstw i sześciu porażek. We wtorek poinformowano o rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy z trenerem Steve Nashem.