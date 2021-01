Twierdzi, że "ziemia jest płaska". Gwiazdor NBA zniknął po ataku na Kapitol

Foto: Getty Images | Video: Erik Drost CC BY 2.0, Keith Allison / Wikipedia

Dwóch największych gwiazdorów Los Angeles Lakers wróciło na salę, aby przygotowywać się do nowego sezonu. LeBron James i Anthony Davis trenują z myślą o obronie mistrzowskiego pierścienia NBA.

02.10 | W lutym roku 2017 Kyrie Irving z drużyny Boston Celtics całkiem poważnie przekonywał, że Ziemia jest płaska. Teraz bardzo, ale to bardzo za tamte bzdury przeprasza.

Irving to uznana marka w NBA. Ma na koncie mistrzostwo NBA z 2016 roku z Cleveland Cavaliers. Wygrał też złoto z reprezentacją Stanów Zjednoczonych na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro (2016) oraz mistrzostwach świata w Hiszpanii (2014). Jego zachowanie bywa jednak bardzo zastanawiające. Kiedyś stwierdził oficjalnie, że "ziemia jest płaska", a ostatnio przepadł jak kamień w wodę.

Miał przeżyć atak na Kapitol

Po porażce Trumpa mistrzowie NBA znowu odwiedzą Biały Dom O odwiedzinach w... czytaj dalej » Ostatni raz Irving zagrał 6 stycznia w spotkaniu jego Brooklyn Nets z Utah Jazz, wygranym 130:96. Nie przyjechał już jednak na mecz z Philadelpią 76-ers (122:109), a także nie stawił się na konfrontacji z Memphis Grizzlies (110:115).

Trener Nets Steve Nash tłumaczył dziennikarzom, że kontaktował się z zawodnikiem, ale nie będzie zdradzał prywatnych rozmów. Nieobecność gracza z zespołem tłumaczono sprawami osobistymi. Pojawiły się jednak plotki, że tak naprawdę Irving nie odbiera od nikogo telefonu i nie wiadomo, co się z nim dzieje.

Nieco później napłynęły kolejne ciekawe doniesienia. Tym razem gazeta "New York Post" napisała, że tajemnicza absencja koszykarza jest związana… z atakiem zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol. 28-letni zawodnik miał bardzo przeżywać całą sytuację. Według dziennikarzy był tak przygnębiony, że nie chciało mu się dalej grać w koszykówkę. Jego nieobecność miała zresztą stanowić swego rodzaju protest.

Impreza urodzinowa

Kolejni koszykarze NBA zakażeni, mecze przełożone. "Nie planujemy wstrzymania sezonu" Sytuacja robi się... czytaj dalej » W poniedziałek wieczorem cała sprawa przybrała jednak zupełnie niespodziewany obrót. Otóż plotkarski serwis Gossip of the City opublikował w internecie filmy z Irvingiem, na których widać, jak świetnie bawi się na dyskotece. Zdjęcia mają być aktualne i pochodzą z 30. urodzin siostry zawodnika – Asii.

Po tej publikacji NBA natychmiast wszczęła śledztwo. Jeśli film okaże się aktualny, będzie to oznaczało, że Irving w rażący sposób naruszył protokół ligi dotyczący walki z koronawirusem. Wytyczne NBA zabraniają koszykarzom chodzić do klubów czy barów. Zakazują też spotkań w większym towarzystwie niż 15 osób. Impreza na filmie jest znacznie bardziej huczna.

Irving we wtorkowy wieczór opuści już czwarty kolejny mecz NBA, tym razem z Denver Nuggets. Szanowany dziennikarz ESPN Adrian Wojnarowski poinformował już nawet, że rozgrywający nie pojawi się w zespole do końca tygodnia. To oznaczałoby absencję w dwóch kolejnych spotkaniach. Jeśli jednak NBA uzna, że złamał protokół dotyczący koronawirusa, kara i przerwa w grze mogą być znacznie dłuższe.